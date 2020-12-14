Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dr_bastm написав:Загальна площа готелю Козацький – 9513 кв. м. По курсу міжбанку вийде 1220 дол. за метр, у самому жирному місці України
Был опыт приобретения бетона в жирнейшем месте под посуточную и с гарантированным капремонтом этой прелести в не самое спокойное время? Сталинки рядом для себя, не под букинг, тоже давненько так, со времён курса 8 наверно, 5куе/метр не стоят Что с ремонтом от Махно, что с нежелтеющей 25 лет "снежкой", что с запахом мумии члена ЦК
12 лямов отель на Майдане? Ну в ремонт по бедному 5-7. Нормально 10-20 млн Рыночная цена такого объекта в таком состоянии 120-180 млн долларов
При рыночной цене 120млн уе наверно отель будет забит туристами, желающими посмотреть на столицу страны давшей ляща ядрёной лаптении, и номерок на двоих метров в 25 будет стоить далеко за соточку в сутки? Пять звёзд там наверно без сноса и реконструкции(как с легендарной "Мацквой" в моцкве) недостижимо