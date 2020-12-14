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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11899119001190111902
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 22:44

  dr_bastm написав:Загальна площа готелю Козацький – 9513 кв. м. По курсу міжбанку вийде 1220 дол. за метр, у самому жирному місці України

Был опыт приобретения бетона в жирнейшем месте под посуточную и с гарантированным капремонтом этой прелести в не самое спокойное время?
Сталинки рядом для себя, не под букинг, тоже давненько так, со времён курса 8 наверно, 5куе/метр не стоят
Что с ремонтом от Махно, что с нежелтеющей 25 лет "снежкой", что с запахом мумии члена ЦК
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 22:53

  UA написав:
  vitaliiangel написав:

12 лямов отель на Майдане?
Ну в ремонт по бедному 5-7.
Нормально 10-20 млн
Рыночная цена такого объекта в таком состоянии 120-180 млн долларов

При рыночной цене 120млн уе наверно отель будет забит туристами, желающими посмотреть на столицу страны давшей ляща ядрёной лаптении, и номерок на двоих метров в 25 будет стоить далеко за соточку в сутки?
Пять звёзд там наверно без сноса и реконструкции(как с легендарной "Мацквой" в моцкве) недостижимо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 03:43

  UA написав:
  vitaliiangel написав:

12 лямов отель на Майдане?
Ну в ремонт по бедному 5-7.
Нормально 10-20 млн
Рыночная цена такого объекта в таком состоянии 120-180 млн долларов


Я там был несколько лет назад.
Там ремонт советского времени.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 03:45

  Прохожий написав:
  rjkz написав:натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.

ну вот не в бровь а между глаз)
люблю самокритику))


САМОкритику Вы не любите.
Вы любите других критиковать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:17

"Вторинка" КРЖН продовжує дешевшати.
Пропозицій все більше.

Зараз ціни - на рівні 2003 р., навіть 2002 р.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:25

  vitaliiangel написав:

Неплохая сделка для государства. Главное чтобы теперь проконтролировали реконструкцию - чтобы там не наросло 5 этажей или чтобы здание не превратилось в а-ля соседний офис Проминвеста.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:27

  Frant написав:"Вторинка" КРЖН продовжує дешевшати.
Пропозицій все більше.

Зараз ціни - на рівні 2003 р., навіть 2002 р.

На радянський фонд - так. На Рибальський - ніт. Але його і не існувало у 2002-2003, тому ціни не розуміють куди опускатись.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:29

  airmax78 написав:
  vitaliiangel написав:

Неплохая сделка для государства. Главное чтобы теперь проконтролировали реконструкцию - чтобы там не наросло 5 этажей или чтобы здание не превратилось в а-ля соседний офис Проминвеста.

В 1990-х роках таких угод було тисячі, десятки тисяч! Теж "вигідні" для держави, коли всю важку і металооброблювальну індустрію -pridurki порізали на металолом.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:31

  airmax78 написав:
  Frant написав:"Вторинка" КРЖН продовжує дешевшати.
Пропозицій все більше.

Зараз ціни - на рівні 2003 р., навіть 2002 р.

На радянський фонд - так. На Рибальський - ніт. Але його і не існувало у 2002-2003, тому ціни не розуміють куди опускатись.

Що це за Ылітний район, в якому квартиру в новобуді, з ремонтом, можна купити за 60 000 - 80 000 доларів?
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... d=10030007
"Хрущовки" в Печерському районі - і то дорожче. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:32

  Frant написав:"Вторинка" КРЖН продовжує дешевшати.
Пропозицій все більше.

Зараз ціни - на рівні 2003 р., навіть 2002 р.


знайомий продав в вінниці та немирові все квартири за місяць. знижку зробив -5% від довоєнної ціни
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