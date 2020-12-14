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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11900119011190211903
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:21

  Олежан написав:
  Frant написав:"Вторинка" КРЖН продовжує дешевшати.
Пропозицій все більше.

Зараз ціни - на рівні 2003 р., навіть 2002 р.


знайомий продав в вінниці та немирові все квартири за місяць. знижку зробив -5% від довоєнної ціни

Торопится к новой величине военного сбора? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:27

  airmax78 написав:
  Frant написав:"Вторинка" КРЖН продовжує дешевшати.
Пропозицій все більше.

Зараз ціни - на рівні 2003 р., навіть 2002 р.

На радянський фонд - так. На Рибальський - ніт. Але його і не існувало у 2002-2003, тому ціни не розуміють куди опускатись.

радянський фонд в нормальном месте сейчас стоит дороже цен весны 2021 года
Спрос от переселенцев до 100 000 у.е.
Про тренд цен на модные мопы тут писать нельзя.
Можете почитать/послушать из других источников.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:44

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:радянський фонд в нормальном месте сейчас стоит дороже цен весны 2021 года
Спрос от переселенцев до 100 000 у.е.
Про тренд цен на модные мопы тут писать нельзя.
Можете почитать/послушать из других источников.
підтверджую на 100%
по моїм особистим враженням найбільше падіння в ціні та привабливості для купівлі демонструє якраз бізнес і еліт, совкова низкоповерхова газифікована цегляна вторинка переживає ренесанс

не впевнений чи вдасться мегаамбітному Максу Шкілю запустити до Дня Незалежності рух (хоча б тестовий) відремонтованим перегоном метро, але те що це станеться протягом найближчих тижнів не викликає сумнівів - ще раз привіт «експертам», прогнозувавшим падіння цін в районах де «скінчилося» метро мінімум на 20%

і тут мені дуже хочеться посаркастапедитувати з приводу прогнозів місцевих «експертів» про падіння цін на нерухомість на Деміївці, Голосієво і Теремках внаслідок «назавжди» закритого метро - ну шо, встигли там шось урвати зі знижкою на тлі цих подій?)

зи:
наявність платоспроможного попиту від не дуже досвідчених грошовитих покупців найбільш помітна на ринку комерції - гребуть за готівку будь що

зараз тут дууже багато можливостей
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 14 сер, 2024 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:51

  kingkongovets написав:по моїм особистим враженням найбільше падіння в ціні та привабливості для купівлі демонструє якраз бізнес і еліт, совкова низкоповерхова газифікована цегляна вторинка переживає ренесанс

Геніально!
Ну хто міг би про таке подумати півроку назад????

А що буде далі?
О-о-о! :mrgreen:
Frant
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