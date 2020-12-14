Торопится к новой величине военного сбора?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2024 16:21
Додано: Сер 14 сер, 2024 16:27
радянський фонд в нормальном месте сейчас стоит дороже цен весны 2021 года
Спрос от переселенцев до 100 000 у.е.
Про тренд цен на модные мопы тут писать нельзя.
Можете почитать/послушать из других источников.
Додано: Сер 14 сер, 2024 16:44
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
підтверджую на 100%
по моїм особистим враженням найбільше падіння в ціні та привабливості для купівлі демонструє якраз бізнес і еліт, совкова низкоповерхова газифікована цегляна вторинка переживає ренесанс
не впевнений чи вдасться мегаамбітному Максу Шкілю запустити до Дня Незалежності рух (хоча б тестовий) відремонтованим перегоном метро, але те що це станеться протягом найближчих тижнів не викликає сумнівів - ще раз привіт «експертам», прогнозувавшим падіння цін в районах де «скінчилося» метро мінімум на 20%
і тут мені дуже хочеться посаркастапедитувати з приводу прогнозів місцевих «експертів» про падіння цін на нерухомість на Деміївці, Голосієво і Теремках внаслідок «назавжди» закритого метро - ну шо, встигли там шось урвати зі знижкою на тлі цих подій?)
зи:
наявність платоспроможного попиту від не дуже досвідчених грошовитих покупців найбільш помітна на ринку комерції - гребуть за готівку будь що
зараз тут дууже багато можливостей
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 14 сер, 2024 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 сер, 2024 16:51
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|