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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2024 16:21
Олежан написав: Frant написав:
"Вторинка" КРЖН продовжує дешевшати.
Пропозицій все більше.
Зараз ціни - на рівні 2003 р., навіть 2002 р.
знайомий продав в вінниці та немирові все квартири за місяць
. знижку зробив -5% від довоєнної ціни
Торопится к новой величине военного сбора?
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Додано: Сер 14 сер, 2024 16:27
airmax78 написав: Frant написав:
"Вторинка" КРЖН продовжує дешевшати.
Пропозицій все більше.
Зараз ціни - на рівні 2003 р., навіть 2002 р.
На радянський фонд - так. На Рибальський - ніт. Але його і не існувало у 2002-2003, тому ціни не розуміють куди опускатись.
радянський фонд в нормальном месте сейчас стоит дороже цен весны 2021 года
Спрос от переселенцев до 100 000 у.е.
Про тренд цен на модные мопы тут писать нельзя.
Можете почитать/послушать из других источников.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 16:44
UA написав:радянський фонд в нормальном месте сейчас стоит дороже цен весны 2021 года
Спрос от переселенцев до 100 000 у.е.
Про тренд цен на модные мопы тут писать нельзя.
Можете почитать/послушать из других источников.
підтверджую на 100%
по моїм особистим враженням найбільше падіння в ціні та привабливості для купівлі демонструє якраз бізнес і еліт, совкова низкоповерхова газифікована цегляна вторинка переживає ренесанс
не впевнений чи вдасться мегаамбітному Максу Шкілю запустити до Дня Незалежності рух (хоча б тестовий) відремонтованим перегоном метро, але те що це станеться протягом найближчих тижнів не викликає сумнівів - ще раз привіт «експертам», прогнозувавшим падіння цін в районах де «скінчилося» метро мінімум на 20%
і тут мені дуже хочеться посаркастапедитувати з приводу прогнозів місцевих «експертів» про падіння цін на нерухомість на Деміївці, Голосієво і Теремках внаслідок «назавжди» закритого метро - ну шо, встигли там шось урвати зі знижкою на тлі цих подій?)
зи:
наявність платоспроможного попиту від не дуже досвідчених грошовитих покупців найбільш помітна на ринку комерції - гребуть за готівку будь що
зараз тут дууже багато можливостей
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 14 сер, 2024 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 16:51
kingkongovets написав:
по моїм особистим враженням найбільше падіння в ціні та привабливості для купівлі демонструє якраз бізнес і еліт, совкова низкоповерхова газифікована цегляна вторинка переживає ренесанс
Геніально!
Ну хто міг би про таке подумати півроку назад????
А що буде далі?
О-о-о!
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Frant
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Додано: Сер 14 сер, 2024 18:24
UA написав: airmax78 написав: Frant написав:
"Вторинка" КРЖН продовжує дешевшати.
Пропозицій все більше.
Зараз ціни - на рівні 2003 р., навіть 2002 р.
На радянський фонд - так. На Рибальський - ніт. Але його і не існувало у 2002-2003, тому ціни не розуміють куди опускатись.
радянський фонд в нормальном месте сейчас стоит дороже цен весны 2021 года
Спрос от переселенцев до 100 000 у.е.
Про тренд цен на модные мопы тут писать нельзя.
Можете почитать/послушать из других источников.
Я б сказав по іншому - попит на те що не дорожче 100 тисяч баксів а на те що дорожче 200 тисяч баксів - тільки з дисконтом в 30 відсотків) при нинішніх арендних ставках люди купують або
1) для себе - тут тільки переселенців можна зрозуміти
2) для того щоб продати дорожче в майбутньому - тут 50 на 50)
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Додано: Сер 14 сер, 2024 18:31
cherchiltank написав:Хто про що)
Яке в сраку метро?) це найменше що хвилює людей, повірте)
Наступна зима та війна наприклад років ще 5 і навіть вас метро перестане хвилювати)
Щодо можливостей - зараз знайомі вивозять дітей котрим не виповнилось 18 - здогадаєтесь які можливості тут будуть через 5 років?) а через 10?)
ну от і подивимось)
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Додано: Сер 14 сер, 2024 18:42
cherchiltank написав:А так дивимось вже 2.5 роки - не бачу поки що повинно змінитись)
ну а от я наприклад шось подивившись продав, а шось купив і «кешфлов»(с) трохи збільшив - і шо тепер?
а ти далі співай як все хуйово
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 14 сер, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 18:44
kingkongovets написав:
UA написав:радянський фонд в нормальном месте сейчас стоит дороже цен весны 2021 года
Спрос от переселенцев до 100 000 у.е.
Про тренд цен на модные мопы тут писать нельзя.
Можете почитать/послушать из других источников.
підтверджую на 100%
по моїм особистим враженням найбільше падіння в ціні та привабливості для купівлі демонструє якраз бізнес і еліт, совкова низкоповерхова газифікована цегляна вторинка переживає ренесанс
не впевнений чи вдасться мегаамбітному Максу Шкілю запустити до Дня Незалежності рух (хоча б тестовий) відремонтованим перегоном метро, але те що це станеться протягом найближчих тижнів не викликає сумнівів - ще раз привіт «експертам», прогнозувавшим падіння цін в районах де «скінчилося» метро мінімум на 20%
і тут мені дуже хочеться посаркастапедитувати з приводу прогнозів місцевих «експертів» про падіння цін на нерухомість на Деміївці, Голосієво і Теремках внаслідок «назавжди» закритого метро - ну шо, встигли там шось урвати зі знижкою на тлі цих подій?)
зи:
наявність платоспроможного попиту від не дуже досвідчених грошовитих покупців найбільш помітна на ринку комерції - гребуть за готівку будь що
зараз тут дууже багато можливостей
Зупинка метро дещо вплинула на оренду (на Деміївку майже не вплинуло)
На продаж взагалі не вплинуло.
Гроші з'явились в тих, в кого раніше їх не було.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 18:47
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:радянський фонд в нормальном месте сейчас стоит дороже цен весны 2021 года
Спрос от переселенцев до 100 000 у.е.
Про тренд цен на модные мопы тут писать нельзя.
Можете почитать/послушать из других источников.
підтверджую на 100%
по моїм особистим враженням найбільше падіння в ціні та привабливості для купівлі демонструє якраз бізнес і еліт, совкова низкоповерхова газифікована цегляна вторинка переживає ренесанс
не впевнений чи вдасться мегаамбітному Максу Шкілю запустити до Дня Незалежності рух (хоча б тестовий) відремонтованим перегоном метро, але те що це станеться протягом найближчих тижнів не викликає сумнівів - ще раз привіт «експертам», прогнозувавшим падіння цін в районах де «скінчилося» метро мінімум на 20%
і тут мені дуже хочеться посаркастапедитувати з приводу прогнозів місцевих «експертів» про падіння цін на нерухомість на Деміївці, Голосієво і Теремках внаслідок «назавжди» закритого метро - ну шо, встигли там шось урвати зі знижкою на тлі цих подій?)
зи:
наявність платоспроможного попиту від не дуже досвідчених грошовитих покупців найбільш помітна на ринку комерції - гребуть за готівку будь що
зараз тут дууже багато можливостей
Зупинка метро дещо вплинула на оренду (на Деміївку майже не вплинуло)
На продаж взагалі не вплинуло.
Гроші з'явились в тих, в кого раніше їх не було.
я там купив комерцію біля метро на 40% дешевше і дуже задоволений
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kingkongovets
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Додано: Сер 14 сер, 2024 18:49
kingkongovets написав:
cherchiltank написав:А так дивимось вже 2.5 роки - не бачу поки що повинно змінитись)
ну а от я наприклад шось подивившись продав, а шось купив і «кешфлов»(с) трохи збільшив - і шо тепер?
а ти далі співай як все хуйово
Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі)
Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль
Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
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cherchiltank
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