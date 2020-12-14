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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2024 18:57
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
cherchiltank написав:А так дивимось вже 2.5 роки - не бачу поки що повинно змінитись)
ну а от я наприклад шось подивившись продав, а шось купив і «кешфлов»(с) трохи збільшив - і шо тепер?
а ти далі співай як все хуйово
Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі)
Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль
Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
кешфло просів на 40%?
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Додано: Сер 14 сер, 2024 18:59
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
cherchiltank написав:А так дивимось вже 2.5 роки - не бачу поки що повинно змінитись)
ну а от я наприклад шось подивившись продав, а шось купив і «кешфлов»(с) трохи збільшив - і шо тепер?
а ти далі співай як все хуйово
Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі)
Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль
Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
я думаю шо нам як сусідам давно пора зустрітись і обʼєднати зусилля
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Додано: Сер 14 сер, 2024 19:08
cherchiltank написав:
Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі)
Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль
Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
Чоловіки до 40 - 45 років пессимистично ставляться до свого майбутнього в Україні. Скільки реально, виїде коли заявится така можливість сказати складно.
17 річних хлопців тільки в сім'ях алкашів не вивозлять.
Сам тільки виходжу з нерухомості. Благо ціни в моему улюбленому сегменти совкошлак біля метро на гарному рівні.
Пропозицій з минус 40% не бачив.
Якби побачив можливо й купив.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 19:11
UA написав: cherchiltank написав:
Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі)
Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль
Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
Чоловіки до 40 - 45 років пессимистично ставляться до свого майбутнього в Україні. Скільки реально, виїде коли заявится така можливість сказати складно.
17 річних хлопців тільки в сім'ях алкашів не вивозлять.
Сам тільки виходжу з нерухомості. Благо ціни в моему улюбленому сегменти совкошлак біля метро на гарному рівні.
Пропозицій з минус 40% не бачив.
Якби побачив можливо й купив.
маякуйте про комерцію
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kingkongovets
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Додано: Сер 14 сер, 2024 19:19
UA написав: cherchiltank написав:
Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі)
Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль
Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
Чоловіки до 40 - 45 років пессимистично ставляться до свого майбутнього в Україні. Скільки реально, виїде коли заявится така можливість сказати складно.
17 річних хлопців тільки в сім'ях алкашів не вивозлять.
Сам тільки виходжу з нерухомості. Благо ціни в моему улюбленому сегменти совкошлак біля метро на гарному рівні.
Пропозицій з минус 40% не бачив.
Якби побачив можливо й купив.
Мінус сорок торгується не совкошлак)
Дешеве завжди буде в ціні - бо всі ж не виїдуть)
А ось дороге поки стоїть що з торгом що без)
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_Klim
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