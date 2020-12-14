Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:А так дивимось вже 2.5 роки - не бачу поки що повинно змінитись)
ну а от я наприклад шось подивившись продав, а шось купив і «кешфлов»(с) трохи збільшив - і шо тепер? а ти далі співай як все хуйово
Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі) Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
cherchiltank написав:А так дивимось вже 2.5 роки - не бачу поки що повинно змінитись)
ну а от я наприклад шось подивившись продав, а шось купив і «кешфлов»(с) трохи збільшив - і шо тепер? а ти далі співай як все хуйово
Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі) Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
я думаю шо нам як сусідам давно пора зустрітись і обʼєднати зусилля
cherchiltank написав:Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі) Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
Чоловіки до 40 - 45 років пессимистично ставляться до свого майбутнього в Україні. Скільки реально, виїде коли заявится така можливість сказати складно. 17 річних хлопців тільки в сім'ях алкашів не вивозлять. Сам тільки виходжу з нерухомості. Благо ціни в моему улюбленому сегменти совкошлак біля метро на гарному рівні. Пропозицій з минус 40% не бачив. Якби побачив можливо й купив.
cherchiltank написав:Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі) Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
Чоловіки до 40 - 45 років пессимистично ставляться до свого майбутнього в Україні. Скільки реально, виїде коли заявится така можливість сказати складно. 17 річних хлопців тільки в сім'ях алкашів не вивозлять. Сам тільки виходжу з нерухомості. Благо ціни в моему улюбленому сегменти совкошлак біля метро на гарному рівні. Пропозицій з минус 40% не бачив. Якби побачив можливо й купив.
cherchiltank написав:Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі) Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
Чоловіки до 40 - 45 років пессимистично ставляться до свого майбутнього в Україні. Скільки реально, виїде коли заявится така можливість сказати складно. 17 річних хлопців тільки в сім'ях алкашів не вивозлять. Сам тільки виходжу з нерухомості. Благо ціни в моему улюбленому сегменти совкошлак біля метро на гарному рівні. Пропозицій з минус 40% не бачив. Якби побачив можливо й купив.
Мінус сорок торгується не совкошлак) Дешеве завжди буде в ціні - бо всі ж не виїдуть) А ось дороге поки стоїть що з торгом що без)
UA написав:12 лямов отель на Майдане? Ну в ремонт по бедному 5-7. Нормально 10-20 млн Рыночная цена такого объекта в таком состоянии 120-180 млн долларов
При рыночной цене 120млн уе наверно отель будет забит туристами, желающими посмотреть на столицу страны давшей ляща ядрёной лаптении, и номерок на двоих метров в 25 будет стоить далеко за соточку в сутки? Пять звёзд там наверно без сноса и реконструкции(как с легендарной "Мацквой" в моцкве) недостижимо
Соточка в сутки там это как? Примерно в 2012 году Ренат Леонидович купил у Д. Табачника швейную фабрику юность на Подоле ул. Фроловская за 240 млн долларов и снес её, потратив на снос несколько млн долларов (очень, очень крепкие ЖБ фундаменты были) т.е. купил земельный участок. А тут Майдан. Я понимаю, что падающий тренд цен надвижимость с 2008 года ещё не окончен. Летом 2022 бронировал самый дешевий номер в Hyatt на Софиевкой пл. 600 евро. Сейчас сдаю 2к с террасой на море возле Сплита 250 евро сутки. Состояние свежий эконом минимализм без изысков.
600евро номер в сутки в Киеве? Там наверно 7звёзд(шучу,честные пять) сервис и метраж побольше гостинки и джакузи с прислугой имелись за ~~~25кгрн тогда? Под "соточкой" и больше понимаю оплату порядка 150$ и выше в сутки, как в Стамбуле в реальной "пятёрке" с женой жил ...надцать лет назад, номер был просто с видом на мечеть Султана Ахмеда и мэрию с акведуком и не больше 2К хруща с жирнейшей ванной комнатой, мне и этого хватало без 221го V12 c водителем и бесплатного хамама с массажем каждый вечер(такое наверно было за 500) В том здании капремонт надо делать, а пилить его нельзя, и президентский номер негде сваять. Ахметка на той спиленной фабрике ж наверно поднял хорошо, там же участок реально и сейчас столько стоил бы?
cherchiltank написав:Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі) Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)
Чоловіки до 40 - 45 років пессимистично ставляться до свого майбутнього в Україні. Скільки реально, виїде коли заявится така можливість сказати складно. 17 річних хлопців тільки в сім'ях алкашів не вивозлять.