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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11901119021190311904
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 19:08

  cherchiltank написав:Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі)
Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль
Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)

Чоловіки до 40 - 45 років пессимистично ставляться до свого майбутнього в Україні. Скільки реально, виїде коли заявится така можливість сказати складно.
17 річних хлопців тільки в сім'ях алкашів не вивозлять.
Сам тільки виходжу з нерухомості. Благо ціни в моему улюбленому сегменти совкошлак біля метро на гарному рівні.
Пропозицій з минус 40% не бачив.
Якби побачив можливо й купив.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 19:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  cherchiltank написав:Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі)
Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль
Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)

Чоловіки до 40 - 45 років пессимистично ставляться до свого майбутнього в Україні. Скільки реально, виїде коли заявится така можливість сказати складно.
17 річних хлопців тільки в сім'ях алкашів не вивозлять.
Сам тільки виходжу з нерухомості. Благо ціни в моему улюбленому сегменти совкошлак біля метро на гарному рівні.
Пропозицій з минус 40% не бачив.
Якби побачив можливо й купив.
маякуйте про комерцію
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 19:19

  UA написав:
  cherchiltank написав:Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі)
Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль
Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)

Чоловіки до 40 - 45 років пессимистично ставляться до свого майбутнього в Україні. Скільки реально, виїде коли заявится така можливість сказати складно.
17 річних хлопців тільки в сім'ях алкашів не вивозлять.
Сам тільки виходжу з нерухомості. Благо ціни в моему улюбленому сегменти совкошлак біля метро на гарному рівні.
Пропозицій з минус 40% не бачив.
Якби побачив можливо й купив.

Мінус сорок торгується не совкошлак)
Дешеве завжди буде в ціні - бо всі ж не виїдуть)
А ось дороге поки стоїть що з торгом що без)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 00:56

  UA написав:
  барабашов написав:
  UA написав:12 лямов отель на Майдане?
Ну в ремонт по бедному 5-7.
Нормально 10-20 млн
Рыночная цена такого объекта в таком состоянии 120-180 млн долларов

При рыночной цене 120млн уе наверно отель будет забит туристами, желающими посмотреть на столицу страны давшей ляща ядрёной лаптении, и номерок на двоих метров в 25 будет стоить далеко за соточку в сутки?
Пять звёзд там наверно без сноса и реконструкции(как с легендарной "Мацквой" в моцкве) недостижимо

Соточка в сутки там это как?
Примерно в 2012 году Ренат Леонидович купил у Д. Табачника швейную фабрику юность на Подоле ул. Фроловская за 240 млн долларов и снес её, потратив на снос несколько млн долларов (очень, очень крепкие ЖБ фундаменты были) т.е. купил земельный участок.
А тут Майдан.
Я понимаю, что падающий тренд цен надвижимость с 2008 года ещё не окончен.
Летом 2022 бронировал самый дешевий номер в Hyatt на Софиевкой пл. 600 евро.
Сейчас сдаю 2к с террасой на море возле Сплита 250 евро сутки. Состояние свежий эконом минимализм без изысков.

600евро номер в сутки в Киеве? Там наверно 7звёзд(шучу,честные пять) сервис и метраж побольше гостинки и джакузи с прислугой имелись за ~~~25кгрн тогда?
Под "соточкой" и больше понимаю оплату порядка 150$ и выше в сутки, как в Стамбуле в реальной "пятёрке" с женой жил ...надцать лет назад, номер был просто с видом на мечеть Султана Ахмеда и мэрию с акведуком и не больше 2К хруща с жирнейшей ванной комнатой, мне и этого хватало без 221го V12 c водителем и бесплатного хамама с массажем каждый вечер(такое наверно было за 500)
В том здании капремонт надо делать, а пилить его нельзя, и президентский номер негде сваять.
Ахметка на той спиленной фабрике ж наверно поднял хорошо, там же участок реально и сейчас столько стоил бы?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 07:40

  UA написав:
  cherchiltank написав:Та нє, все зашибісь - продав, купив, збільшив кешфло - теж тема) тільки ця тема цікава кільком тисячам і в короткій перспективі)
Я дивлюся чуть далі - і поки перспектив не бачу, нажаль
Ви не думали що купивши комерцію на 40 відсотків дешевше, чому її продали на 40 відсотків дешевше?) це щодо перспектив)

Чоловіки до 40 - 45 років пессимистично ставляться до свого майбутнього в Україні. Скільки реально, виїде коли заявится така можливість сказати складно.
17 річних хлопців тільки в сім'ях алкашів не вивозлять.

Я мабуть алкаш... 😏
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 09:09

Отакої! Зазіхнули на найсвятіше. Зараз стариган закинеться і почне пісні про бидлоИліту)))
https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... h-zhilcov/
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 11:10

  барабашов написав:Ахметка на той спиленной фабрике ж наверно поднял хорошо, там же участок реально и сейчас столько стоил бы?

Сейчас такой номер 390 евро
Абвал :mrgreen:
https://www.hyatt.com/hyatt-regency/en- ... gency-kyiv
Земля под фабрикой Юность стоит пустая много лет. Это ж Ренат.
Он создавать не умеет.
Только приватизация гос. имущества за 1/10 цены.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Это ж Ренат.
Он создавать не умеет.
Только приватизация гос. имущества за 1/10 цены.


ніколи не був прихильником Ахметова, але це - дуже примітивний штамп
одне другому абсолютно не суперечить, навіть навпаки

його структури максимально ефективні та професійні і не визнавати це нерозумно

його проект ЦУМ мені дуже подобається, вважаю його від початку еталонним
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Київський метрополітен уклав договір на продовження будівництва метро на Виноградар

Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13 785 000 000,00 грн.

Київський метрополітен уклав договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар. Переможцем тендера стало ТОВ «Група компаній «Автострада».

https://vechirniy.kyiv.ua/news/101673/? ... u2Xv4ZbPZw

зи: готовий поспорити, що Автострада як завжди введе в експлуатацію обʼєкт достроково)
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:19

UA написав:Это ж Ренат.
Он создавать не умеет.
Только приватизация гос. имущества за 1/10 цены.


Ренат умеет только отжимать. Сколько частных подстанций на шару перешли дтек? Наверное все? А сотен километров реконструированных линий?
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