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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11902119031190411905
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 01:25

  kingkongovets написав:
UA написав:Это ж Ренат.
Он создавать не умеет.
Только приватизация гос. имущества за 1/10 цены.


ніколи не був прихильником Ахметова, але це - дуже примітивний штамп
одне другому абсолютно не суперечить, навіть навпаки

його структури максимально ефективні та професійні і не визнавати це нерозумно

його проект ЦУМ мені дуже подобається, вважаю його від початку еталонним

На відміну від тебе, я з азметовим знайомий) і повір він не відрізняється нічим від будь якого українського олігарха, хіба що в гірший бік - бо чурка і освіти не має)
cherchiltank
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