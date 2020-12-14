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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2024 01:25
kingkongovets написав:
UA написав:Это ж Ренат.
Он создавать не умеет.
Только приватизация гос. имущества за 1/10 цены.
ніколи не був прихильником Ахметова, але це - дуже примітивний штамп
одне другому абсолютно не суперечить, навіть навпаки
його структури максимально ефективні та професійні і не визнавати це нерозумно
його проект ЦУМ мені дуже подобається, вважаю його від початку еталонним
На відміну від тебе, я з азметовим знайомий) і повір він не відрізняється нічим від будь якого українського олігарха, хіба що в гірший бік - бо чурка і освіти не має)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 07:11
cherchiltank
Какой же он чурка, если папка йоный парторгом был на крупнейшем космопредприятии галактики?
То что в 80е учиться не хотел, а хотел сразу стать учёным(учу-верчу-выиграть хочу) - факт
Не один он не стал вулканологом или историком
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барабашов
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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