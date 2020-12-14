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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2024 01:25
kingkongovets написав:
UA написав:Это ж Ренат.
Он создавать не умеет.
Только приватизация гос. имущества за 1/10 цены.
ніколи не був прихильником Ахметова, але це - дуже примітивний штамп
одне другому абсолютно не суперечить, навіть навпаки
його структури максимально ефективні та професійні і не визнавати це нерозумно
його проект ЦУМ мені дуже подобається, вважаю його від початку еталонним
На відміну від тебе, я з азметовим знайомий) і повір він не відрізняється нічим від будь якого українського олігарха, хіба що в гірший бік - бо чурка і освіти не має)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 07:11
cherchiltank
Какой же он чурка, если папка йоный парторгом был на крупнейшем космопредприятии галактики?
То что в 80е учиться не хотел, а хотел сразу стать учёным(учу-верчу-выиграть хочу) - факт
Не один он не стал вулканологом или историком
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барабашов
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 08:57
не Деміївці засипають котлован, тунель вже готовий, скоро тестові прогони поїздів
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kingkongovets
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:24
kingkongovets написав:
UA написав:Это ж Ренат.
Он создавать не умеет.
Только приватизация гос. имущества за 1/10 цены.
ніколи не був прихильником Ахметова, але це - дуже примітивний штамп
одне другому абсолютно не суперечить, навіть навпаки
його структури максимально ефективні та професійні і не визнавати це нерозумно
його проект ЦУМ мені дуже подобається, вважаю його від початку еталонним
РЛА приватизував контрольний пакет акцій ЦУМ за мутних обставин
У віджимі держмайна дійсно максимально ефективні
Професійність там ще від Аліка Грека передалась.
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UA
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:31
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:Это ж Ренат.
Он создавать не умеет.
Только приватизация гос. имущества за 1/10 цены.
ніколи не був прихильником Ахметова, але це - дуже примітивний штамп
одне другому абсолютно не суперечить, навіть навпаки
його структури максимально ефективні та професійні і не визнавати це нерозумно
його проект ЦУМ мені дуже подобається, вважаю його від початку еталонним
РЛА приватизував контрольний пакет акцій ЦУМ за мутних обставин
У віджимі держмайна дійсно максимально ефективні
Професійність там ще від Аліка Грека передалась.
мова ж не про це була
ви написали що Ахметов не здатен нічого створити, я вважаю це штампом для не дуже розумних
на цьому й зупинимся, немає сенсу генерувати флуд
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kingkongovets
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:40
kingkongovets написав:
мова ж не про це була
ви написали що Ахметов не здатен нічого створити, я вважаю це штампом для не дуже розумних
ККЦ, для тебе авторитет будь-який тупак, що має гроші. І навпаки: розумна людина без грошей не викликає у тебе поваги.
Тому тобі все одно, яким чином ці гроші зароблені - дерибаном чи створенням дійсно чогось нового. Всі, всі українські олігархи піднялись на дерибані СРСРівського майна. Ніхто з них не побудував атомну станцію, не створив квантовий комп,ютер, не налагодив випуск крилатих ракет. Примітивні людишки в більшості своїй, жадібні і недалекі, спеціалісти по уриванню і дерибану. Ти їх хвалиш, тому що ти отримуєш крихти з барського столу:oops:
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 16 сер, 2024 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:47
Frant написав:
І навпаки: розумна людина без грошей не викликає у тебе поваги.
If You're So Smart, Why Aren't You Rich?
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foxluck
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:53
foxluck написав: Frant написав:
І навпаки: розумна людина без грошей не викликає у тебе поваги.
If You're So Smart, Why Aren't You Rich?
Місцева публіка вважає - якщо у людини є гроші - то вона вельми розумна.
Це зовсім не так, насправді.
Одна справа - роздерибанити потужну індустріальну країну, інша - створити/побудувати з нуля щось сучасне, масштабне і потужне. Ці абсолютно різні типажі, різні характери, різні організаційні здібності. Більшість українських олігархів в срсрсівські часи працювали ліфтерами, шоферами, токарями, сантехніками.
Більше того, нині часто на посадах міністрів, замміністрів, депутатів - знаходяться люди, яким не можна довірити поганий колгосп. Які мають інтелект і пам'ять на рівні радянських трієшників.
В системі вищої освіти - повний крандець. Специфіка пшенично-чавунної деіндустріалізованної держави.
Наслідки цієї самостійної негативної селекції - всі ми відчуваємо на своїй шкурі.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:57
foxluck написав: Frant написав:
І навпаки: розумна людина без грошей не викликає у тебе поваги.
If You're So Smart, Why Aren't You Rich?
На постсовке, наглость и целеустремленность синонимы.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:01
UA написав: foxluck написав: Frant написав:
І навпаки: розумна людина без грошей не викликає у тебе поваги.
If You're So Smart, Why Aren't You Rich?
На постсовке, наглость и целеустремленность синонимы.
В цій країні рівень освіти і підготовки - не грає жодної ролі. Пшенично-чавунній державі не потрібні інженери, математики. фізикі, хіміки. Всюди ЖОРи, ДОРи, ЛОРи і мажори.
Якщо хтось сумнівається в тому, він може знайти в Інтернеті дані стосовно зарплати в Україні вказаних категорій спеціалістів.
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