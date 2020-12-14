|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:05
Да-да, надзвичайно ефективний Рінатік так розбудував монополістів Укртелеком і Утел, що не міг їх нікому впарити.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2404
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24887
|16654021
|
П'ят 16 сер, 2024 09:23
Frant
|
|1359
|5457970
|
|
|3
|55723
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|