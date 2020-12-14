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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2024 01:25
kingkongovets написав:
UA написав:Это ж Ренат.
Он создавать не умеет.
Только приватизация гос. имущества за 1/10 цены.
ніколи не був прихильником Ахметова, але це - дуже примітивний штамп
одне другому абсолютно не суперечить, навіть навпаки
його структури максимально ефективні та професійні і не визнавати це нерозумно
його проект ЦУМ мені дуже подобається, вважаю його від початку еталонним
На відміну від тебе, я з азметовим знайомий) і повір він не відрізняється нічим від будь якого українського олігарха, хіба що в гірший бік - бо чурка і освіти не має)
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 07:11
cherchiltank
Какой же он чурка, если папка йоный парторгом был на крупнейшем космопредприятии галактики?
То что в 80е учиться не хотел, а хотел сразу стать учёным(учу-верчу-выиграть хочу) - факт
Не один он не стал вулканологом или историком
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барабашов
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 08:57
не Деміївці засипають котлован, тунель вже готовий, скоро тестові прогони поїздів
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kingkongovets
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:24
kingkongovets написав:
UA написав:Это ж Ренат.
Он создавать не умеет.
Только приватизация гос. имущества за 1/10 цены.
ніколи не був прихильником Ахметова, але це - дуже примітивний штамп
одне другому абсолютно не суперечить, навіть навпаки
його структури максимально ефективні та професійні і не визнавати це нерозумно
його проект ЦУМ мені дуже подобається, вважаю його від початку еталонним
РЛА приватизував контрольний пакет акцій ЦУМ за мутних обставин
У віджимі держмайна дійсно максимально ефективні
Професійність там ще від Аліка Грека передалась.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:31
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:Это ж Ренат.
Он создавать не умеет.
Только приватизация гос. имущества за 1/10 цены.
ніколи не був прихильником Ахметова, але це - дуже примітивний штамп
одне другому абсолютно не суперечить, навіть навпаки
його структури максимально ефективні та професійні і не визнавати це нерозумно
його проект ЦУМ мені дуже подобається, вважаю його від початку еталонним
РЛА приватизував контрольний пакет акцій ЦУМ за мутних обставин
У віджимі держмайна дійсно максимально ефективні
Професійність там ще від Аліка Грека передалась.
мова ж не про це була
ви написали що Ахметов не здатен нічого створити, я вважаю це штампом для не дуже розумних
на цьому й зупинимся, немає сенсу генерувати флуд
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kingkongovets
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:47
Frant написав:
І навпаки: розумна людина без грошей не викликає у тебе поваги.
If You're So Smart, Why Aren't You Rich?
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foxluck
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:05
Да-да, надзвичайно ефективний Рінатік так розбудував монополістів Укртелеком і Утел, що не міг їх нікому впарити.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:30
Кочевник
Укртелеком покупался ради гигантских месторождений меди и драгоценных металлов, которые кстати были успешно освоены во время запредельных цен на палладий особенно.
ну и недвижимость по всей стране.
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smdtranz
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:22
smdtranz написав:Кочевник
Укртелеком покупался ради гигантских месторождений меди и драгоценных металлов, которые кстати были успешно освоены во время запредельных цен на палладий особенно.
ну и недвижимость по всей стране.
Совершенно верно.
Мне нравились айтишники рассуждающие мол РЛА лох, купил проводную телефонию. ха, ха
Добавите сюда монополию на туннели для кабелей
За ярд отжал имущества на 6-8 ярдов.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:29
kingkongovets написав:
мова ж не про це була
ви написали що Ахметов не здатен нічого створити, я вважаю це штампом для не дуже розумних
на цьому й зупинимся, немає сенсу генерувати флуд
КК таки прав.
РЛА создал с нуля и щедро финансировал холдинг "Сегодня Мультимедиа"
Когда в Киеве сирена воздушной тревоги, в этом огромная заслуга менеджеров и владельца этой организации.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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