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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11903119041190511906
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:32

  UA написав:
  smdtranz написав:Кочевник

Укртелеком покупался ради гигантских месторождений меди и драгоценных металлов, которые кстати были успешно освоены во время запредельных цен на палладий особенно.

ну и недвижимость по всей стране.

Совершенно верно.
Мне нравились айтишники рассуждающие мол РЛА лох, купил проводную телефонию. ха, ха
Добавите сюда монополию на туннели для кабелей
За ярд отжал имущества на 6-8 ярдов.

Провода так понимаю были поменяны на оптику и выгодно проданы? Другого такого умного, кошерного и прозорливого бизнесмена(двух) из моего города просто не подпустили к такому складу неучтённого цветмета?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ахметов підар
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:04

В Ужгороді триває будівництво готельно-торговельного комплексу попри відсутність дозволів

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/v ... zvoliv.htm

місцеве ДАБК три рази їм відмовили в дозволі на початок будівництва, але це нікого не зупинило, бо будує заступник мера

"Власник земельної ділянки Емілія Плавайко дружина заступника міського голови Ужгорода, депутата обласної ради Євгена Плавайко"

не знаю як ви, а я не вірю ні в які зміни
Феодал
 
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