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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11903119041190511906
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:32

  UA написав:
  smdtranz написав:Кочевник

Укртелеком покупался ради гигантских месторождений меди и драгоценных металлов, которые кстати были успешно освоены во время запредельных цен на палладий особенно.

ну и недвижимость по всей стране.

Совершенно верно.
Мне нравились айтишники рассуждающие мол РЛА лох, купил проводную телефонию. ха, ха
Добавите сюда монополию на туннели для кабелей
За ярд отжал имущества на 6-8 ярдов.

Провода так понимаю были поменяны на оптику и выгодно проданы? Другого такого умного, кошерного и прозорливого бизнесмена(двух) из моего города просто не подпустили к такому складу неучтённого цветмета?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

мирної ночі, колєги)

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:30

  kingkongovets написав:мирної ночі, колєги)

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якби не бачив на власні очі, не повірив би, що фотка справжня
Бетон
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