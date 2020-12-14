Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Укртелеком покупался ради гигантских месторождений меди и драгоценных металлов, которые кстати были успешно освоены во время запредельных цен на палладий особенно.
ну и недвижимость по всей стране.
Совершенно верно. Мне нравились айтишники рассуждающие мол РЛА лох, купил проводную телефонию. ха, ха Добавите сюда монополию на туннели для кабелей За ярд отжал имущества на 6-8 ярдов.
Провода так понимаю были поменяны на оптику и выгодно проданы? Другого такого умного, кошерного и прозорливого бизнесмена(двух) из моего города просто не подпустили к такому складу неучтённого цветмета?