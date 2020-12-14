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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11904119051190611907>
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:32

  UA написав:
  smdtranz написав:Кочевник

Укртелеком покупался ради гигантских месторождений меди и драгоценных металлов, которые кстати были успешно освоены во время запредельных цен на палладий особенно.

ну и недвижимость по всей стране.

Совершенно верно.
Мне нравились айтишники рассуждающие мол РЛА лох, купил проводную телефонию. ха, ха
Добавите сюда монополию на туннели для кабелей
За ярд отжал имущества на 6-8 ярдов.

Провода так понимаю были поменяны на оптику и выгодно проданы? Другого такого умного, кошерного и прозорливого бизнесмена(двух) из моего города просто не подпустили к такому складу неучтённого цветмета?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

мирної ночі, колєги)

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:30

  kingkongovets написав:мирної ночі, колєги)

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якби не бачив на власні очі, не повірив би, що фотка справжня
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тунель метро біля "Деміївської" (Київ) готовий! Гідроізолюють, вкладають колію. 15.08.2024

https://youtu.be/Jfj1sVh_1mA?si=N_dgSBONQcMKVMUE
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:42

  foxluck написав:
  Frant написав:І навпаки: розумна людина без грошей не викликає у тебе поваги.

If You're So Smart, Why Aren't You Rich?


Because smart people have been leaving Ukraine for over 30 years.
Rich people - it isn't about mostly clever and honest people in Ukraine.
Those who emigrate from Ukraine find themselves in a better world while still alive. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 01:38

  Кочевник написав:Да-да, надзвичайно ефективний Рінатік так розбудував монополістів Укртелеком і Утел, що не міг їх нікому впарити.


Можно еще Киевэнерго вспомнить.
И его возврат "обратно взад", но ...уже без части активов.
"Приватизируй прибыль и национализируй убытки".
Полюбопытствуйте:
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 08:32

  UA написав:
  kingkongovets написав:мова ж не про це була
ви написали що Ахметов не здатен нічого створити, я вважаю це штампом для не дуже розумних

на цьому й зупинимся, немає сенсу генерувати флуд

КК таки прав.
РЛА создал с нуля и щедро финансировал холдинг "Сегодня Мультимедиа"
Когда в Киеве сирена воздушной тревоги, в этом огромная заслуга менеджеров и владельца этой организации.

В целом согласен, не малая заслуга в сиоенах таоздушной тревоги в Украине у РЛА есть.😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 08:34

  Bolt написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:мова ж не про це була
ви написали що Ахметов не здатен нічого створити, я вважаю це штампом для не дуже розумних

на цьому й зупинимся, немає сенсу генерувати флуд

КК таки прав.
РЛА создал с нуля и щедро финансировал холдинг "Сегодня Мультимедиа"
Когда в Киеве сирена воздушной тревоги, в этом огромная заслуга менеджеров и владельца этой организации.

В целом согласен, не малая заслуга в сиоенах таоздушной тревоги в Украине у РЛА есть.😏

В 2014 , в Донецьку, на заводах РЛА, в знак протесту проти російської окупації, також гуділи сирени.
Гудіти він вміє, факт :mrgreen: !
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 10:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А що Максімка пише чи вже за кордоном асимілювався?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 10:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Підкажіть пліз, що можна більш менш надійне брати з мінімальним внеском і максимальною розстрочкою? Як себе почуває Столиця груп?
Унуноктий
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