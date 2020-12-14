Станьте співвласником культового ТЦ у центрі Києва
ПОЧАТКОВА ІНВЕСТИЦІЯ
4 081.86 ₴
ДОХІДНІСТЬ, РІЧНИХ USD
20%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2024 10:28
Станьте співвласником культового ТЦ у центрі Києва
ПОЧАТКОВА ІНВЕСТИЦІЯ
4 081.86 ₴
ДОХІДНІСТЬ, РІЧНИХ USD
20%
Додано: Суб 17 сер, 2024 11:02
чтото слабо верится 20% в валюте, за эту доходность все деньги мира были бы у них
Додано: Суб 17 сер, 2024 11:52
Оцей дуплекс в Гатному в квітні дивився. Просили 95
Зараз просять 85
Я не відстежую, просто ріел з тих пір шле в Вайбер оновлення періодично
Додано: Суб 17 сер, 2024 12:03
насправді, особливих залежів ні кольорметів, ні тим більше драгметів там не було. переважна більшість тієї ж міді там в жилах по ~0.5мм2 і закутана в купу оболонок і ще й в канальї. захекаєтеся ви в промислових масштабах її добувати. цей сегмент був успішно освоєний нижньою ланкою. а от шо насправді було в укртелекомі 1) приміщення у всіх містах країни, та ще й в центрах та прицентральї, 2)шо особливий джекпот, бо приміщення є і інших, а цього більше немає ні в кого - кабельна каналья. тільки на цьому можна було досить безбідно жити.
Додано: Суб 17 сер, 2024 12:06
Разводняк 100%
Додано: Суб 17 сер, 2024 12:10
стоимость жилья сильно зависит от инфраструктуры в 500 метрах. В ирпене там где все есть цены высокие а на отшибах где ни школ ни маркетов 500уе / м2. Народ понимает сколько стоит ездить на авто в школу /поликлинику/ за хлебом. Такие локации для богатых у которых водитель все привезёт и всех отвезёт.
Додано: Суб 17 сер, 2024 12:14
vitaliiangel
Вул Чумацька Гатне.
Це не відшиб.
Але я якщо щось і хочу біля Києва, то все ж не далі 500 метрів від окружної. А краще всередині.
Додано: Суб 17 сер, 2024 12:21
Тут меня спрашивают в киевских автобусах валидаторы стали принимать банковские карты, что в этом случае показывать контролеру не выписку же банковскую? Я автобусами не езжу и ответить не смог.
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