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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11904119051190611907
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 10:28

  Унуноктий написав:Підкажіть пліз, що можна більш менш надійне брати з мінімальним внеском і максимальною розстрочкою? Як себе почуває Столиця груп?
Станьте співвласником культового ТЦ у центрі Києва
https://www.inzhur.reit/?gad_source=1&g ... gL0TPD_BwE
ПОЧАТКОВА ІНВЕСТИЦІЯ
4 081.86 ₴
ДОХІДНІСТЬ, РІЧНИХ USD
20%
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 11:02

  vitaliiangel написав:
  Унуноктий написав:Підкажіть пліз, що можна більш менш надійне брати з мінімальним внеском і максимальною розстрочкою? Як себе почуває Столиця груп?
Станьте співвласником культового ТЦ у центрі Києва
https://www.inzhur.reit/?gad_source=1&g ... gL0TPD_BwE
ПОЧАТКОВА ІНВЕСТИЦІЯ
4 081.86 ₴
ДОХІДНІСТЬ, РІЧНИХ USD
20%

чтото слабо верится 20% в валюте, за эту доходность все деньги мира были бы у них
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 11:52

Оцей дуплекс в Гатному в квітні дивився. Просили 95
Зараз просять 85

https://youtu.be/qB77ay5Wo9Y?si=fCebVUo7GHcMYb4j

Я не відстежую, просто ріел з тих пір шле в Вайбер оновлення періодично
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:03

  UA написав:
  smdtranz написав:Кочевник

Укртелеком покупался ради гигантских месторождений меди и драгоценных металлов, которые кстати были успешно освоены во время запредельных цен на палладий особенно.

ну и недвижимость по всей стране.

Совершенно верно.
Мне нравились айтишники рассуждающие мол РЛА лох, купил проводную телефонию. ха, ха
Добавите сюда монополию на туннели для кабелей
За ярд отжал имущества на 6-8 ярдов.


насправді, особливих залежів ні кольорметів, ні тим більше драгметів там не було. переважна більшість тієї ж міді там в жилах по ~0.5мм2 і закутана в купу оболонок і ще й в канальї. захекаєтеся ви в промислових масштабах її добувати. цей сегмент був успішно освоєний нижньою ланкою. а от шо насправді було в укртелекомі 1) приміщення у всіх містах країни, та ще й в центрах та прицентральї, 2)шо особливий джекпот, бо приміщення є і інших, а цього більше немає ні в кого - кабельна каналья. тільки на цьому можна було досить безбідно жити.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:06

  Унуноктий написав:
  vitaliiangel написав:
  Унуноктий написав:Підкажіть пліз, що можна більш менш надійне брати з мінімальним внеском і максимальною розстрочкою? Як себе почуває Столиця груп?
Станьте співвласником культового ТЦ у центрі Києва
https://www.inzhur.reit/?gad_source=1&g ... gL0TPD_BwE
ПОЧАТКОВА ІНВЕСТИЦІЯ
4 081.86 ₴
ДОХІДНІСТЬ, РІЧНИХ USD
20%

чтото слабо верится 20% в валюте, за эту доходность все деньги мира были бы у них

Разводняк 100%
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:10

  Hotab написав:Просили 95
Зараз просять 85
стоимость жилья сильно зависит от инфраструктуры в 500 метрах. В ирпене там где все есть цены высокие а на отшибах где ни школ ни маркетов 500уе / м2. Народ понимает сколько стоит ездить на авто в школу /поликлинику/ за хлебом. Такие локации для богатых у которых водитель все привезёт и всех отвезёт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:14

vitaliiangel
Вул Чумацька Гатне.
Це не відшиб.
Але я якщо щось і хочу біля Києва, то все ж не далі 500 метрів від окружної. А краще всередині.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:21

Тут меня спрашивают в киевских автобусах валидаторы стали принимать банковские карты, что в этом случае показывать контролеру не выписку же банковскую? Я автобусами не езжу и ответить не смог.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11904119051190611907
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