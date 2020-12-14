RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11905119061190711908>
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 10:28

  Унуноктий написав:Підкажіть пліз, що можна більш менш надійне брати з мінімальним внеском і максимальною розстрочкою? Як себе почуває Столиця груп?
Станьте співвласником культового ТЦ у центрі Києва
https://www.inzhur.reit/?gad_source=1&g ... gL0TPD_BwE
ПОЧАТКОВА ІНВЕСТИЦІЯ
4 081.86 ₴
ДОХІДНІСТЬ, РІЧНИХ USD
20%
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24572
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 11:02

  vitaliiangel написав:
  Унуноктий написав:Підкажіть пліз, що можна більш менш надійне брати з мінімальним внеском і максимальною розстрочкою? Як себе почуває Столиця груп?
Станьте співвласником культового ТЦ у центрі Києва
https://www.inzhur.reit/?gad_source=1&g ... gL0TPD_BwE
ПОЧАТКОВА ІНВЕСТИЦІЯ
4 081.86 ₴
ДОХІДНІСТЬ, РІЧНИХ USD
20%

чтото слабо верится 20% в валюте, за эту доходность все деньги мира были бы у них
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21717
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 11:52

Оцей дуплекс в Гатному в квітні дивився. Просили 95
Зараз просять 85

https://youtu.be/qB77ay5Wo9Y?si=fCebVUo7GHcMYb4j

Я не відстежую, просто ріел з тих пір шле в Вайбер оновлення періодично
Hotab
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:03

  UA написав:
  smdtranz написав:Кочевник

Укртелеком покупался ради гигантских месторождений меди и драгоценных металлов, которые кстати были успешно освоены во время запредельных цен на палладий особенно.

ну и недвижимость по всей стране.

Совершенно верно.
Мне нравились айтишники рассуждающие мол РЛА лох, купил проводную телефонию. ха, ха
Добавите сюда монополию на туннели для кабелей
За ярд отжал имущества на 6-8 ярдов.


насправді, особливих залежів ні кольорметів, ні тим більше драгметів там не було. переважна більшість тієї ж міді там в жилах по ~0.5мм2 і закутана в купу оболонок і ще й в канальї. захекаєтеся ви в промислових масштабах її добувати. цей сегмент був успішно освоєний нижньою ланкою. а от шо насправді було в укртелекомі 1) приміщення у всіх містах країни, та ще й в центрах та прицентральї, 2)шо особливий джекпот, бо приміщення є і інших, а цього більше немає ні в кого - кабельна каналья. тільки на цьому можна було досить безбідно жити.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:06

  Унуноктий написав:
  vitaliiangel написав:
  Унуноктий написав:Підкажіть пліз, що можна більш менш надійне брати з мінімальним внеском і максимальною розстрочкою? Як себе почуває Столиця груп?
Станьте співвласником культового ТЦ у центрі Києва
https://www.inzhur.reit/?gad_source=1&g ... gL0TPD_BwE
ПОЧАТКОВА ІНВЕСТИЦІЯ
4 081.86 ₴
ДОХІДНІСТЬ, РІЧНИХ USD
20%

чтото слабо верится 20% в валюте, за эту доходность все деньги мира были бы у них

Разводняк 100%
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24572
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:10

  Hotab написав:Просили 95
Зараз просять 85
стоимость жилья сильно зависит от инфраструктуры в 500 метрах. В ирпене там где все есть цены высокие а на отшибах где ни школ ни маркетов 500уе / м2. Народ понимает сколько стоит ездить на авто в школу /поликлинику/ за хлебом. Такие локации для богатых у которых водитель все привезёт и всех отвезёт.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24572
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:14

vitaliiangel
Вул Чумацька Гатне.
Це не відшиб.
Але я якщо щось і хочу біля Києва, то все ж не далі 500 метрів від окружної. А краще всередині.
Hotab
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:21

Тут меня спрашивают в киевских автобусах валидаторы стали принимать банковские карты, что в этом случае показывать контролеру не выписку же банковскую? Я автобусами не езжу и ответить не смог.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24572
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:36

  Hotab написав:Але я якщо щось і хочу біля Києва, то все ж не далі 500 метрів від окружної. А краще всередині.

Работа на окружной?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24572
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:39

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Але я якщо щось і хочу біля Києва, то все ж не далі 500 метрів від окружної. А краще всередині.

Работа на окружной?

Да, самокатчиц в рваных колготках недопризванным дальнебоям впаривать ..
Hotab
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 11905119061190711908>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2488, 2489, 2490
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24897 16655762
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2024 23:33
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5458009
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55727
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5628)
17.08.2024 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.