Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Укртелеком покупался ради гигантских месторождений меди и драгоценных металлов, которые кстати были успешно освоены во время запредельных цен на палладий особенно.
ну и недвижимость по всей стране.
Совершенно верно. Мне нравились айтишники рассуждающие мол РЛА лох, купил проводную телефонию. ха, ха Добавите сюда монополию на туннели для кабелей За ярд отжал имущества на 6-8 ярдов.
насправді, особливих залежів ні кольорметів, ні тим більше драгметів там не було. переважна більшість тієї ж міді там в жилах по ~0.5мм2 і закутана в купу оболонок і ще й в канальї. захекаєтеся ви в промислових масштабах її добувати. цей сегмент був успішно освоєний нижньою ланкою. а от шо насправді було в укртелекомі 1) приміщення у всіх містах країни, та ще й в центрах та прицентральї, 2)шо особливий джекпот, бо приміщення є і інших, а цього більше немає ні в кого - кабельна каналья. тільки на цьому можна було досить безбідно жити.
стоимость жилья сильно зависит от инфраструктуры в 500 метрах. В ирпене там где все есть цены высокие а на отшибах где ни школ ни маркетов 500уе / м2. Народ понимает сколько стоит ездить на авто в школу /поликлинику/ за хлебом. Такие локации для богатых у которых водитель все привезёт и всех отвезёт.