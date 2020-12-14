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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2024 12:59
Hotab написав:
Да, самокатчиц в рваных колготках недопризванным дальнебоям впаривать
мечты кого то впаривать закончатся тем, что по итогу сам будешь ноги развигать
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vitaliiangel
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Додано: Суб 17 сер, 2024 13:06
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Да, самокатчиц в рваных колготках недопризванным дальнебоям впаривать
мечты кого то впаривать закончатся тем, что по итогу сам будешь ноги развигать
Я предпочту держать тебя и твои ноги раздвигать..
сортовость же… Забыл чтоле..
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Hotab
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_Klim
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