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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2024 12:59
Hotab написав:
Да, самокатчиц в рваных колготках недопризванным дальнебоям впаривать
мечты кого то впаривать закончатся тем, что по итогу сам будешь ноги развигать
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vitaliiangel
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Додано: Суб 17 сер, 2024 13:06
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Да, самокатчиц в рваных колготках недопризванным дальнебоям впаривать
мечты кого то впаривать закончатся тем, что по итогу сам будешь ноги развигать
Я предпочту держать тебя и твои ноги раздвигать..
сортовость же… Забыл чтоле..
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Hotab
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Додано: Суб 17 сер, 2024 15:00
Унуноктий написав:
А що Максімка пише чи вже за кордоном асимілювався?
Він працевлаштувався вантажником, в найближчий АТБ, на ЗП брутто 1500 євро/міс.
Норм, задоволений.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 15:14
Гатное это клоака, при всём уважении.
Сколько объектов было, удивляюсь, зачем покупать такое добровольно.
Сегодня узнал, что в школе соф. Борщаговки 16-ть!! первых классов по 40 человек
Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста
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Додано: Суб 17 сер, 2024 15:56
Бетон
Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста
Навіщо продаєте ? Хай би підросло на 30%..
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Hotab
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Додано: Суб 17 сер, 2024 16:03
Hotab написав:Бетон
Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста
Навіщо продаєте ? Хай би підросло на 30%..
Для релокації. В Польщі росте більше.
Але, мабуть, так і буде. Заселю в оренду. Почекаю поки підросте
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Додано: Суб 17 сер, 2024 16:12
Бетон
Викладали посилання на обʼєкт? За скільки реально віддасте ветерану, до яких у вас емпатія Х3 (не БМВ).
«Без є-оселі, без регістрації і СМС» 😃
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Hotab
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Додано: Суб 17 сер, 2024 16:15
Hotab написав:Бетон
Викладали посилання на обʼєкт? За скільки реально віддасте ветерану, до яких у вас емпатія Х3 (не БМВ).
«Без є-оселі, без регістрації і СМС» 😃
Для своїх, ветеранів, хлопців ЗСУ рекомендую:
Купити у забудовника якусь чергу варшавського і зробити ремонт. Це їм окупиться.
Або з дисконтом у власника.
Зі своєї сторони віддам якісь буд матеріали, проводку, плитки тощо
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Бетон
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:00
я до войні дом 155 квадратов купил за 75000 там
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:01
vitaliiangel написав:
Тут меня спрашивают в киевских автобусах валидаторы стали принимать банковские карты, что в этом случае показывать контролеру не выписку же банковскую? Я автобусами не езжу и ответить не смог.
Приложениями банковскими пользуетесь ? Мгновенно видна выписка и след от операции покупки билета
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_Klim
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