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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11906119071190811909>
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:59

  Hotab написав:Да, самокатчиц в рваных колготках недопризванным дальнебоям впаривать
мечты кого то впаривать закончатся тем, что по итогу сам будешь ноги развигать
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:06

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Да, самокатчиц в рваных колготках недопризванным дальнебоям впаривать
мечты кого то впаривать закончатся тем, что по итогу сам будешь ноги развигать

Я предпочту держать тебя и твои ноги раздвигать..
сортовость же… Забыл чтоле..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 15:00

  Унуноктий написав:А що Максімка пише чи вже за кордоном асимілювався?

Він працевлаштувався вантажником, в найближчий АТБ, на ЗП брутто 1500 євро/міс.
Норм, задоволений.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 15:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Гатное это клоака, при всём уважении.
Сколько объектов было, удивляюсь, зачем покупать такое добровольно.
Сегодня узнал, что в школе соф. Борщаговки 16-ть!! первых классов по 40 человек
Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 15:56

Бетон

Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста


Навіщо продаєте ? Хай би підросло на 30%..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:03

  Hotab написав:Бетон

Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста


Навіщо продаєте ? Хай би підросло на 30%..

Для релокації. В Польщі росте більше.
Але, мабуть, так і буде. Заселю в оренду. Почекаю поки підросте
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:12

Я не жартую, каклєта тисне на ляжку

Бетон
Викладали посилання на обʼєкт? За скільки реально віддасте ветерану, до яких у вас емпатія Х3 (не БМВ).
«Без є-оселі, без регістрації і СМС» 😃
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:15

  Hotab написав:Бетон
Викладали посилання на обʼєкт? За скільки реально віддасте ветерану, до яких у вас емпатія Х3 (не БМВ).
«Без є-оселі, без регістрації і СМС» 😃

Для своїх, ветеранів, хлопців ЗСУ рекомендую:
Купити у забудовника якусь чергу варшавського і зробити ремонт. Це їм окупиться.
Або з дисконтом у власника.
Зі своєї сторони віддам якісь буд матеріали, проводку, плитки тощо
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:00

  Hotab написав:Оцей дуплекс в Гатному в квітні дивився. Просили 95
Зараз просять 85

https://youtu.be/qB77ay5Wo9Y?si=fCebVUo7GHcMYb4j

Я не відстежую, просто ріел з тих пір шле в Вайбер оновлення періодично

я до войні дом 155 квадратов купил за 75000 там
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:01

  vitaliiangel написав:Тут меня спрашивают в киевских автобусах валидаторы стали принимать банковские карты, что в этом случае показывать контролеру не выписку же банковскую? Я автобусами не езжу и ответить не смог.



Приложениями банковскими пользуетесь ? Мгновенно видна выписка и след от операции покупки билета
serg1974
 
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