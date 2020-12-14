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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2024 17:06
Frant написав: Унуноктий написав:
А що Максімка пише чи вже за кордоном асимілювався?
Він працевлаштувався вантажником, в найближчий АТБ, на ЗП брутто 1500 євро/міс.
Норм, задоволений.
тебе ще за побори студентів не звільнили?
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:20
Бетон написав:
Гатное это клоака, при всём уважении.
Сколько объектов было, удивляюсь, зачем покупать такое добровольно.
Сегодня узнал, что в школе соф. Борщаговки 16-ть!! первых классов по 40 человек
Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста
Вы имеете в виду старое Гатное по 25 соток и дома по 400 квадратов или новые дома на 4-х сотках?
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:27
Унуноктий
Вы под снос купили?
Размер участка ?
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Hotab
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:32
Hotab написав:Унуноктий
Вы под снос купили?
Размер участка ?
не под снос а под чистовую отделку 2021 год 155 квадратов 75000
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:33
Унуноктий написав: Бетон написав:
Гатное это клоака, при всём уважении.
Сколько объектов было, удивляюсь, зачем покупать такое добровольно.
Сегодня узнал, что в школе соф. Борщаговки 16-ть!! первых классов по 40 человек
Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста
Вы имеете в виду старое Гатное по 25 соток и дома по 400 квадратов или новые дома на 4-х сотках?
В принципе, место, пробки.
А новые сблокированные домики на 4 сотках - там +50% к себестоимости имхо
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Бетон
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:36
Бетон написав: Унуноктий написав: Бетон написав:
Гатное это клоака, при всём уважении.
Сколько объектов было, удивляюсь, зачем покупать такое добровольно.
Сегодня узнал, что в школе соф. Борщаговки 16-ть!! первых классов по 40 человек
Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста
Вы имеете в виду старое Гатное по 25 соток и дома по 400 квадратов или новые дома на 4-х сотках?
В принципе, место, пробки.
А новые сблокированные домики на 4 сотках - там +50% к себестоимости имхо
место очень хорошее, наверное лучшее после обуховского направления
хрень какуюто несете
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:39
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:40
в 2016-2019 годах эти кубики на 4 сотках стоили по 50 000 а такой дуплекс как на видео стоил 40 000
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:47
Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал
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Бетон
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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