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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11906119071190811909
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:06

  Frant написав:
  Унуноктий написав:А що Максімка пише чи вже за кордоном асимілювався?

Він працевлаштувався вантажником, в найближчий АТБ, на ЗП брутто 1500 євро/міс.
Норм, задоволений.

тебе ще за побори студентів не звільнили?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:20

  Бетон написав:Гатное это клоака, при всём уважении.
Сколько объектов было, удивляюсь, зачем покупать такое добровольно.
Сегодня узнал, что в школе соф. Борщаговки 16-ть!! первых классов по 40 человек
Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста

Вы имеете в виду старое Гатное по 25 соток и дома по 400 квадратов или новые дома на 4-х сотках?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:27

Унуноктий
Вы под снос купили?
Размер участка ?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:32

  Hotab написав:Унуноктий
Вы под снос купили?
Размер участка ?

не под снос а под чистовую отделку 2021 год 155 квадратов 75000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:33

  Унуноктий написав:
  Бетон написав:Гатное это клоака, при всём уважении.
Сколько объектов было, удивляюсь, зачем покупать такое добровольно.
Сегодня узнал, что в школе соф. Борщаговки 16-ть!! первых классов по 40 человек
Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста

Вы имеете в виду старое Гатное по 25 соток и дома по 400 квадратов или новые дома на 4-х сотках?

В принципе, место, пробки.
А новые сблокированные домики на 4 сотках - там +50% к себестоимости имхо
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:36

  Бетон написав:
  Унуноктий написав:
  Бетон написав:Гатное это клоака, при всём уважении.
Сколько объектов было, удивляюсь, зачем покупать такое добровольно.
Сегодня узнал, что в школе соф. Борщаговки 16-ть!! первых классов по 40 человек
Советую обьекы столицы групп.
Недооцененность минимум 30% с перспективой роста

Вы имеете в виду старое Гатное по 25 соток и дома по 400 квадратов или новые дома на 4-х сотках?

В принципе, место, пробки.
А новые сблокированные домики на 4 сотках - там +50% к себестоимости имхо

место очень хорошее, наверное лучшее после обуховского направления
хрень какуюто несете
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://fs41.fex.net/preview/5113709326/0x0 такой
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в 2016-2019 годах эти кубики на 4 сотках стоили по 50 000 а такой дуплекс как на видео стоил 40 000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 17:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал
Бетон
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  #<1 ... 11906119071190811909
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