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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2024 18:01
Бетон написав:
Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал
сейчас земля к сожалению 7-8 тісяч за сотку, очень подорожала
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:02
Бетон написав:
Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал
варшавский єто гетто ещ' и без метро)
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:47
Унуноктий написав: Бетон написав:
Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал
варшавский єто гетто ещ' и без метро)
А "Оранж" - не гетто без метро?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:49
метро на вєніку буде не раніше 30 місяців від жовтня цього року
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:58
serg1974 написав: vitaliiangel написав:
Тут меня спрашивают в киевских автобусах валидаторы стали принимать банковские карты, что в этом случае показывать контролеру не выписку же банковскую? Я автобусами не езжу и ответить не смог.
Приложениями банковскими пользуетесь ? Мгновенно видна выписка и след от операции покупки билета
спросил у подруги, говорит называешь контролерам номер карты и они видят была ли с нее оплата. Контролёры теперь шо с планшетами ходят?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:24
vitaliiangel
спросил у подруги, г
Муха не може знати такого. І планшета у нього нема,
Є дуже б/у ноутбук з проблемним екраном.
Які ще у тебе можуть бути подруги?
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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