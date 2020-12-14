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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11908119091191011911>
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:01

  Бетон написав:Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал

сейчас земля к сожалению 7-8 тісяч за сотку, очень подорожала
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:02

  Бетон написав:Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал

варшавский єто гетто ещ' и без метро)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:47

  Унуноктий написав:
  Бетон написав:Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал

варшавский єто гетто ещ' и без метро)

А "Оранж" - не гетто без метро?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

метро на вєніку буде не раніше 30 місяців від жовтня цього року
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:58

  serg1974 написав:
  vitaliiangel написав:Тут меня спрашивают в киевских автобусах валидаторы стали принимать банковские карты, что в этом случае показывать контролеру не выписку же банковскую? Я автобусами не езжу и ответить не смог.



Приложениями банковскими пользуетесь ? Мгновенно видна выписка и след от операции покупки билета

спросил у подруги, говорит называешь контролерам номер карты и они видят была ли с нее оплата. Контролёры теперь шо с планшетами ходят?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:24

vitaliiangel


спросил у подруги, г


Муха не може знати такого. І планшета у нього нема,
Є дуже б/у ноутбук з проблемним екраном.
Які ще у тебе можуть бути подруги?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 22:28

  vitaliiangel написав:
  serg1974 написав:
  vitaliiangel написав:Тут меня спрашивают в киевских автобусах валидаторы стали принимать банковские карты, что в этом случае показывать контролеру не выписку же банковскую? Я автобусами не езжу и ответить не смог.



Приложениями банковскими пользуетесь ? Мгновенно видна выписка и след от операции покупки билета

спросил у подруги, говорит называешь контролерам номер карты и они видят была ли с нее оплата. Контролёры теперь шо с планшетами ходят?


Блд,вы все тут как с Луны...Контролеры ходят с той же хренью,которой они проверяют карты Киянина по оплате и на этом приборе,у них высвечивается 4 четыре последние цифры карты с которой была оплата.Оплата картой,уже как пол-года наверное в траспорте действует...Что троллейбус,что автобус,что трамвай.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 22:33

  osafly написав:
  vitaliiangel написав:
  serg1974 написав:
Приложениями банковскими пользуетесь ? Мгновенно видна выписка и след от операции покупки билета

спросил у подруги, говорит называешь контролерам номер карты и они видят была ли с нее оплата. Контролёры теперь шо с планшетами ходят?


Блд,вы все тут как с Луны...Контролеры ходят с той же хренью,которой они проверяют карты Киянина по оплате и на этом приборе,у них высвечивается 4 четыре последние цифры карты с которой была оплата.Оплата картой,уже как пол-года наверное в траспорте действует...Что троллейбус,что автобус,что трамвай.

єто ветка рантье какие автобусі...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 22:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

конченный форум, картинки не грузятся, по три сообщения нужно вручную вырезать, эти два пидора ни копейки на него не потратили после покупки
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 22:35

  Frant написав:
  Унуноктий написав:
  Бетон написав:Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал

варшавский єто гетто ещ' и без метро)

А "Оранж" - не гетто без метро?

И оранж и медовый, прекрассные дома в парковой зоне
Унуноктий
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