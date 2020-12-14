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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2024 18:01
Бетон написав:
Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал
сейчас земля к сожалению 7-8 тісяч за сотку, очень подорожала
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:02
Бетон написав:
Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал
варшавский єто гетто ещ' и без метро)
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:47
Унуноктий написав: Бетон написав:
Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал
варшавский єто гетто ещ' и без метро)
А "Оранж" - не гетто без метро?
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Frant
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:49
метро на вєніку буде не раніше 30 місяців від жовтня цього року
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:58
serg1974 написав: vitaliiangel написав:
Тут меня спрашивают в киевских автобусах валидаторы стали принимать банковские карты, что в этом случае показывать контролеру не выписку же банковскую? Я автобусами не езжу и ответить не смог.
Приложениями банковскими пользуетесь ? Мгновенно видна выписка и след от операции покупки билета
спросил у подруги, говорит называешь контролерам номер карты и они видят была ли с нее оплата. Контролёры теперь шо с планшетами ходят?
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vitaliiangel
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:24
vitaliiangel
спросил у подруги, г
Муха не може знати такого. І планшета у нього нема,
Є дуже б/у ноутбук з проблемним екраном.
Які ще у тебе можуть бути подруги?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 22:28
vitaliiangel написав: serg1974 написав: vitaliiangel написав:
Тут меня спрашивают в киевских автобусах валидаторы стали принимать банковские карты, что в этом случае показывать контролеру не выписку же банковскую? Я автобусами не езжу и ответить не смог.
Приложениями банковскими пользуетесь ? Мгновенно видна выписка и след от операции покупки билета
спросил у подруги, говорит называешь контролерам номер карты и они видят была ли с нее оплата. Контролёры теперь шо с планшетами ходят?
Блд,вы все тут как с Луны...Контролеры ходят с той же хренью,которой они проверяют карты Киянина по оплате и на этом приборе,у них высвечивается 4 четыре последние цифры карты с которой была оплата.Оплата картой,уже как пол-года наверное в траспорте действует...Что троллейбус,что автобус,что трамвай.
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osafly
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Додано: Суб 17 сер, 2024 22:33
osafly написав: vitaliiangel написав: serg1974 написав:
Приложениями банковскими пользуетесь ? Мгновенно видна выписка и след от операции покупки билета
спросил у подруги, говорит называешь контролерам номер карты и они видят была ли с нее оплата. Контролёры теперь шо с планшетами ходят?
Блд,вы все тут как с Луны...Контролеры ходят с той же хренью,которой они проверяют карты Киянина по оплате и на этом приборе,у них высвечивается 4 четыре последние цифры карты с которой была оплата.Оплата картой,уже как пол-года наверное в траспорте действует...Что троллейбус,что автобус,что трамвай.
єто ветка рантье какие автобусі...
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 22:35
Frant написав: Унуноктий написав: Бетон написав:
Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал
варшавский єто гетто ещ' и без метро)
А "Оранж" - не гетто без метро?
И оранж и медовый, прекрассные дома в парковой зоне
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Унуноктий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 23:03
Унуноктий написав: Бетон написав:
Гатное, лучшее место после обуховского. Со стоимостью участков и домов по три копейки.
Такой хрени, действительно, ещё не читал
варшавский єто гетто ещ' и без метро)
Мне всё равно. Каждому нравится своё. Я вообще люблю шевченковский центр. И никогда не оцениваю по внутренней симпатии, если мы дискутируем на тему инвестиций, само собой.
Варшавский плюс не гетто. А площадки а нем на высоком уровне. Но не это главное.
Правило инвестора - смотреть на развивающиеся, а не на развитые районы застройки.
При таком качестве строительства, инфраструктуре и цене за 1м2, Варшавский сейчас имеет потенциал 30%. Это без достроенного метро.
Такая стратегия принесла мне с 2022 по 23 годы прирост 50% в долларах в варшаве - развивающийся район.
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Бетон
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_Klim
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