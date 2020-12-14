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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2024 23:36
Унуноктий написав: Frant написав: Унуноктий написав:
варшавский єто гетто ещ' и без метро)
А "Оранж" - не гетто без метро?
И оранж и медовый, прекрассные дома в парковой зоне
За самі будинки нічого не скажу, але локація в обох - повна срака.
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Faceless
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