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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11908119091191011911
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:36

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Унуноктий написав:
  Frant написав:
  Унуноктий написав:варшавский єто гетто ещ' и без метро)

А "Оранж" - не гетто без метро?

И оранж и медовый, прекрассные дома в парковой зоне
За самі будинки нічого не скажу, але локація в обох - повна срака.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:28

И я рад вас видеть.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:30

В злотых ты хотел сказать. В Польше золотые.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Унуноктий написав:И я рад вас видеть.
Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть
Faceless
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  #<1 ... 11908119091191011911
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