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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2024 23:36
Унуноктий написав: Frant написав: Унуноктий написав:
варшавский єто гетто ещ' и без метро)
А "Оранж" - не гетто без метро?
И оранж и медовый, прекрассные дома в парковой зоне
За самі будинки нічого не скажу, але локація в обох - повна срака.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 09:28
И я рад вас видеть.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 09:30
В злотых ты хотел сказать. В Польше золотые.
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Унуноктий
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Додано: Нед 18 сер, 2024 09:38
Унуноктий написав:И я рад вас видеть.
Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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