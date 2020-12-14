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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2024 23:36
Унуноктий написав: Frant написав: Унуноктий написав:
варшавский єто гетто ещ' и без метро)
А "Оранж" - не гетто без метро?
И оранж и медовый, прекрассные дома в парковой зоне
За самі будинки нічого не скажу, але локація в обох - повна срака.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 09:28
И я рад вас видеть.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 09:30
В злотых ты хотел сказать. В Польше золотые.
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Унуноктий
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Додано: Нед 18 сер, 2024 09:38
Унуноктий написав:И я рад вас видеть.
Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть
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Додано: Нед 18 сер, 2024 09:53
Faceless написав:
легенди йдуть
легенди йдуть - бо за один раз видаляється 100500 коментарів, взагалі дивуюсь як ще Франт чи flyman лишився
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Феодал
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:03
Феодал
flyman лишився
На DOU також не поважають. А десь же треба прозябати своє життя. Тим більше зараз ще і зайвий раз з підвалу не виходить, щоб фарш не покрутили в зворотному напрямку і не зробили з мухи опариша.
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Hotab
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:03
Не узнаю вас в гриме? (С)
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Унуноктий
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:05
Hotab написав:Феодал
flyman лишився
На DOU також не поважають. А десь же треба прозябати своє життя. Тим більше зараз ще і зайвий раз з підвалу не виходить, щоб фарш не покрутили в зворотному напрямку і не зробили з мухи опариша.
А как его план окружения Киева полуподвал и и мансардами в незаконно строящихся домах? Влип в недоступной какой-то?
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Унуноктий
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:08
Faceless написав:
Унуноктий написав:И я рад вас видеть.
Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть
Я зник Ше до війни тому що після добудови двох квартир медовий та оранж, купив будинок і зрозумів що інвестування поки нецікаво. І ось знову вирішив подивитись, може десь щось недороге про інвестувати з мінімальним стартовим внеском і довгім терміном інвестування. Щоб типу 15000 доларів вкласти і роки 4 по 500 доларів на місяць інвестувати.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:09
Унуноктий написав:
В злотых ты хотел сказать. В Польше золотые.
Мне всё равно))
Я считаю в долларах.
Не в гривна, не в злотых. Постоянно в уме делю на 4. Это сложно, но справляюсь )
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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