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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:10
Бетон написав: Унуноктий написав:
В злотых ты хотел сказать. В Польше золотые.
Мне всё равно))
Я считаю в долларах.
Не в гривна, не в злотых. Постоянно в уме делю на 4. Это сложно, но справляюсь )
Так я не понял, ты за Варшаву топишь или за варшавский?
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Унуноктий
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:10
vitaliiangel
прикладываешь карту или смартфон к валидатору по просьбе контролера и на нем отображается статус оплаты.
2 раза пикнуть одной картой нельзя и заплатить за двоих. в настройках валидатора есть опция нескольких билетов одной покупкой
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:17
Унуноктий написав: Бетон написав: Унуноктий написав:
В злотых ты хотел сказать. В Польше золотые.
Мне всё равно))
Я считаю в долларах.
Не в гривна, не в злотых. Постоянно в уме делю на 4. Это сложно, но справляюсь )
Так я не понял, ты за Варшаву топишь или за варшавский?
Ахах.
Получается за оба.
Но и в варшаве и на ввршавском считаю в долларах. Так все наверное точно так же
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Бетон
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:19
Унуноктий написав: Hotab написав:Феодал
flyman лишився
На DOU також не поважають. А десь же треба прозябати своє життя. Тим більше зараз ще і зайвий раз з підвалу не виходить, щоб фарш не покрутили в зворотному напрямку і не зробили з мухи опариша.
А как его план окружения Киева полуподвал и и мансардами в незаконно строящихся домах? Влип в недоступной какой-то?
Виявилось не затребуване.
Як і сам власник для омріяної філіппінки.
Нічого, ще є гривневі ОВГЗ , в травні 25 року підрахуємо к̶у̶р̶ч̶а̶т̶ лосів.
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Hotab
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Додано: Нед 18 сер, 2024 10:59
Hotab написав: Унуноктий написав: Hotab написав:
На DOU також не поважають. А десь же треба прозябати своє життя. Тим більше зараз ще і зайвий раз з підвалу не виходить, щоб фарш не покрутили в зворотному напрямку і не зробили з мухи опариша.
А как его план окружения Киева полуподвал и и мансардами в незаконно строящихся домах? Влип в недоступной какой-то?
Виявилось не затребуване.
Як і сам власник для омріяної філіппінки.
Нічого, ще є гривневі ОВГЗ , в травні 25 року підрахуємо к̶у̶р̶ч̶а̶т̶ лосів.
Він так і збирає меблі по смітниках?
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Унуноктий
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Додано: Нед 18 сер, 2024 11:14
Унуноктий
Після 50 люди в кращий бік не міняються. Добре якщо б не мінялись в гірший: параноя, ще більша жадібність, підозрілість, маячня.. Тому так, все як було.. В деяких питаннях все навіть гірше стало.
Раніше йому не давали лише українки (мріяв лише про них), зараз не дають і філіппінки (нові мрії зʼявились).
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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