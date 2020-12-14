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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11909119101191111912
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:17

  Унуноктий написав:
  Бетон написав:
  Унуноктий написав:В злотых ты хотел сказать. В Польше золотые.

Мне всё равно))
Я считаю в долларах.
Не в гривна, не в злотых. Постоянно в уме делю на 4. Это сложно, но справляюсь )

Так я не понял, ты за Варшаву топишь или за варшавский?

Ахах.
Получается за оба.
Но и в варшаве и на ввршавском считаю в долларах. Так все наверное точно так же
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:19

  Унуноктий написав:
  Hotab написав:Феодал
flyman лишився


На DOU також не поважають. А десь же треба прозябати своє життя. Тим більше зараз ще і зайвий раз з підвалу не виходить, щоб фарш не покрутили в зворотному напрямку і не зробили з мухи опариша.

А как его план окружения Киева полуподвал и и мансардами в незаконно строящихся домах? Влип в недоступной какой-то?

Виявилось не затребуване.
Як і сам власник для омріяної філіппінки.
Нічого, ще є гривневі ОВГЗ , в травні 25 року підрахуємо к̶у̶р̶ч̶а̶т̶ лосів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:59

  Hotab написав:
  Унуноктий написав:
  Hotab написав:На DOU також не поважають. А десь же треба прозябати своє життя. Тим більше зараз ще і зайвий раз з підвалу не виходить, щоб фарш не покрутили в зворотному напрямку і не зробили з мухи опариша.

А как его план окружения Киева полуподвал и и мансардами в незаконно строящихся домах? Влип в недоступной какой-то?

Виявилось не затребуване.
Як і сам власник для омріяної філіппінки.
Нічого, ще є гривневі ОВГЗ , в травні 25 року підрахуємо к̶у̶р̶ч̶а̶т̶ лосів.

Він так і збирає меблі по смітниках?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:14

Унуноктий
Після 50 люди в кращий бік не міняються. Добре якщо б не мінялись в гірший: параноя, ще більша жадібність, підозрілість, маячня.. Тому так, все як було.. В деяких питаннях все навіть гірше стало.
Раніше йому не давали лише українки (мріяв лише про них), зараз не дають і філіппінки (нові мрії зʼявились).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:41

  Унуноктий написав:А как его план окружения Киева полуподвал и и мансардами в незаконно строящихся домах? Влип в недоступной какой-то?

КРЖН укружон кавалірками і укруженіє закрєпляццо второй лінієй окружєнія
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:08

  flyman написав:
  Унуноктий написав:А как его план окружения Киева полуподвал и и мансардами в незаконно строящихся домах? Влип в недоступной какой-то?

КРЖН укружон кавалірками і укруженіє закрєпляццо второй лінієй окружєнія

1. И где у тебя опорники? 2. Сколько из них в недостроях без документов и без шансов эти документы получить?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:11

  Унуноктий написав:
  flyman написав:
  Унуноктий написав:А как его план окружения Киева полуподвал и и мансардами в незаконно строящихся домах? Влип в недоступной какой-то?

КРЖН укружон кавалірками і укруженіє закрєпляццо второй лінієй окружєнія

1. И где у тебя опорники? 2. Сколько из них в недостроях без документов и без шансов эти документы получить?

однозначно що підвал-опоронік, пережив і обстріли і окупацію, переживе і ТЯЗ, і ОШ і ЯЗ і кого там ще із палаючо-шмагальним авізо.
тягомотіна з одним бучанським законним майже готовими недостройєм, хз коли документи, останній раз обіцяли в січні 24 (тільки доплатітє за те що два года ніц нє дєлалі), але там як з долярчиковою каваліркою на левандівці, як тільки так і зразу
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 сер, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:28

  flyman написав:
  Унуноктий написав:
  flyman написав:КРЖН укружон кавалірками і укруженіє закрєпляццо второй лінієй окружєнія

1. И где у тебя опорники? 2. Сколько из них в недостроях без документов и без шансов эти документы получить?

однозначно що підвал-опронік, пережив і обстріли і окупацію, переживе і ТЯЗ,
тягомотіна з одним бучанським законним майже готовими недостройєм, хз коли документи, останній раз обіцяли в січні 24, але там як з долярчиковою каваліркою на левандівці, як тільки так і зразу

А ти ж ще десь купував горище в незаконній будові приватного сектора, там як?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:29

  Унуноктий написав:А ти ж ще десь купував горище в незаконній будові приватного сектора, там як?

там всьо ок, дажє засєльон третій год як, наразі це самий козирний козир в граніцах ІТ-мекки КРЖНа, можна навіть продать без налогов, але от нахіба

нахальний нахалбудний коопєратів надьожнєє самих надьожних застройщіков гарантірованих властью не тільки крєпкіх хозяйтвєнніків
flyman
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  #<1 ... 11909119101191111912
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