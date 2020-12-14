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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11910119111191211913
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:07

  Frant написав:
  flyman написав:
  Унуноктий написав:А ти ж ще десь купував горище в незаконній будові приватного сектора, там як?

там всьо ок, дажє засєльон третій год як, наразі це самий козирний козир в граніцах ІТ-мекки КРЖНа, можна навіть продать без налогов, але от нахіба

нахальний нахалбудний коопєратів надьожнєє самих надьожних застройщіков гарантірованих властью не тільки крєпкіх хозяйтвєнніків

А хто заселив? Ворони, сови чи летючі миші?
Чи звичайні миші?

напиши звернення в міграційну службу щоб тобі видали список зареєстованих мешканців за адресою так званого нахалбуду і будеш мати відповідь
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:23

flyman
Молодець!
Продовжуй далі інвештувати.
Назло заздрисникам і конкурентам. :D
Нахалбуди войцеховського - не плануєш перекупляти? Забрати хліб у бызнєсмєна ІА?
Кажуть, вельми, вельми вигідна справа!
Frant
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