Frant написав:flyman написав:
там всьо ок, дажє засєльон третій год як, наразі це самий козирний козир в граніцах ІТ-мекки КРЖНа, можна навіть продать без налогов, але от нахіба
нахальний нахалбудний коопєратів надьожнєє самих надьожних застройщіков гарантірованих властью не тільки крєпкіх хозяйтвєнніків
А хто заселив? Ворони, сови чи летючі миші?
Чи звичайні миші?
напиши звернення в міграційну службу щоб тобі видали список зареєстованих мешканців за адресою так званого нахалбуду і будеш мати відповідь