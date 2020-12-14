Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2024 13:07
Frant написав: flyman написав: Унуноктий написав:
А ти ж ще десь купував горище в незаконній будові приватного сектора, там як?
там всьо ок, дажє засєльон третій год як, наразі це самий козирний козир в граніцах ІТ-мекки КРЖНа, можна навіть продать без налогов, але от нахіба
нахальний нахалбудний коопєратів надьожнєє самих надьожних застройщіков гарантірованих властью не тільки крєпкіх хозяйтвєнніків
А хто заселив? Ворони, сови чи летючі миші?
Чи звичайні миші?
напиши звернення в міграційну службу щоб тобі видали список зареєстованих мешканців за адресою так званого нахалбуду і будеш мати відповідь
flyman
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:23
flyman
Маладець!
Продовжуй далі інвештувати.
Назло заздрисникам і конкурентам.
Нахалбуди войцеховського - не плануєш перекупляти? Забрати хліб у бызнєсмєна ІА?
Кажуть, вельми, вельми вигідна справа!
Востаннє редагувалось
Frant
в Нед 18 сер, 2024 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Нед 18 сер, 2024 14:50
Frant написав: flyman
Молодець!
Продовжуй далі інвештувати.
Назло заздрисникам і конкурентам.
Нахалбуди войцеховського - не плануєш перекупляти? Забрати хліб у бызнєсмєна ІА?
Кажуть, вельми, вельми вигідна справа!
саме так, давно приглядався на Борщагівці там де 2 ШРТ в пішій доступності, навіть подорожав він за 5 років, приблизно від 15куе до 19куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
тільки навіщо, якщо в кооперативний нахалбуд ПС інвсестуєш 12куе, а через рік він уже 24куе на олх
flyman
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:10
flyman написав: Frant написав: flyman
Молодець!
Продовжуй далі інвештувати.
Назло заздрисникам і конкурентам.
Нахалбуди войцеховського - не плануєш перекупляти? Забрати хліб у бызнєсмєна ІА?
Кажуть, вельми, вельми вигідна справа!
саме так, давно приглядався на Борщагівці там де 2 ШРТ в пішій доступності, навіть подорожав він за 5 років, приблизно від 15куе до 19куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
тільки навіщо, якщо в кооперативний нахалбуд ПС інвсестуєш 12куе, а через рік він уже 24куе на олх
Глянув на карту Києва - крутяк!
В межах кільцевої!
Я так бачу, що задупя у Львові вже так само коштує, як в +/-нормальній локації в Києві "видова"!
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:15
Успіх написав: flyman написав: Frant написав: flyman
Молодець!
Продовжуй далі інвештувати.
Назло заздрисникам і конкурентам.
Нахалбуди войцеховського - не плануєш перекупляти? Забрати хліб у бызнєсмєна ІА?
Кажуть, вельми, вельми вигідна справа!
саме так, давно приглядався на Борщагівці там де 2 ШРТ в пішій доступності, навіть подорожав він за 5 років, приблизно від 15куе до 19куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
тільки навіщо, якщо в кооперативний нахалбуд ПС інвсестуєш 12куе, а через рік він уже 24куе на олх
Глянув на карту Києва - крутяк!
В межах кільцевої!
Я так бачу, що задупя у Львові вже так само коштує, як в +/-нормальній локації в Києві "видова"!
це не "нормальна локація Києва", це задуп'я гірше Левандівки у Львові
Faceless
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:23
flyman написав: Frant написав: flyman
Молодець!
Продовжуй далі інвештувати.
Назло заздрисникам і конкурентам.
Нахалбуди войцеховського - не плануєш перекупляти? Забрати хліб у бызнєсмєна ІА?
Кажуть, вельми, вельми вигідна справа!
саме так, давно приглядався на Борщагівці там де 2 ШРТ в пішій доступності, навіть подорожав він за 5 років, приблизно від 15куе до 19куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
тільки навіщо, якщо в кооперативний нахалбуд ПС інвсестуєш 12куе, а через рік він уже 24куе на олх
И что, есть шансы что этот дом построят?
Унуноктий
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:30
Унуноктий Вікна на залізницю, до якої 200 метрів. Це вирок. 19 кує «без комісії» і «торг», це власник хоч би 15 отримав на руки. «Профіт», що тут сказати..
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Додано: Нед 18 сер, 2024 16:16
Унуноктий написав:
И что, есть шансы что этот дом построят?
Уну, вы где так долго пропадали?
airmax78
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Додано: Нед 18 сер, 2024 16:27
Унуноктий написав: flyman написав: Frant написав: flyman
Молодець!
Продовжуй далі інвештувати.
Назло заздрисникам і конкурентам.
Нахалбуди войцеховського - не плануєш перекупляти? Забрати хліб у бызнєсмєна ІА?
Кажуть, вельми, вельми вигідна справа!
саме так, давно приглядався на Борщагівці там де 2 ШРТ в пішій доступності, навіть подорожав він за 5 років, приблизно від 15куе до 19куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
тільки навіщо, якщо в кооперативний нахалбуд ПС інвсестуєш 12куе, а через рік він уже 24куе на олх
И что, есть шансы что этот дом построят?
там 3 сеції обжиті (але не введені), а решта хз
flyman
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Додано: Нед 18 сер, 2024 16:42
airmax78 написав: Унуноктий написав:
И что, есть шансы что этот дом построят?
Уну, вы где так долго пропадали?
- Уни, какой ты мне теперь друг! Где ты был , когда 4 клоуна на Дом.Риа тролили меня и мою квитку?
- Создавал 4 аккаунта, Макс.
Hotab
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