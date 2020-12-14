Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2024 16:50
flyman написав: Frant написав: flyman
Молодець!
Продовжуй далі інвештувати.
Назло заздрисникам і конкурентам.
Нахалбуди войцеховського - не плануєш перекупляти? Забрати хліб у бызнєсмєна ІА?
Кажуть, вельми, вельми вигідна справа!
саме так, давно приглядався на Борщагівці там де 2 ШРТ в пішій доступності, навіть подорожав він за 5 років, приблизно від 15куе до 19куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
тільки навіщо, якщо в кооперативний нахалбуд ПС інвсестуєш 12куе, а через рік він уже 24куе на олх
Ти хоча би не розказуй про "рибні місця"!
Інакше всі ломануться і розкуплять нахалбуди, тобі нічого не залишать.
Краще тишком-нишком, економ грошики, живи на хлібі, опеньках і воді, і інвештуй, інвештуй, інвештуй в нахалбуди за кільцевою дорогою Києва!
П.С. Глянув я твоє посилання.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
"Комфортна квартира площею 20 м2", по переуступцв.
Це просто капец.
Флаймен, ти любиш жити в шафі чи в курятнику???
Frant
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Додано: Нед 18 сер, 2024 17:15
Frant Флаймен, ти любиш жити в шафі чи в курятнику???
Будь які місця, де воєнкому не прийде в голову шукати.
Востаннє редагувалось
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в Нед 18 сер, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 17:19
Frant написав: flyman написав: Frant написав: flyman
Молодець!
Продовжуй далі інвештувати.
Назло заздрисникам і конкурентам.
Нахалбуди войцеховського - не плануєш перекупляти? Забрати хліб у бызнєсмєна ІА?
Кажуть, вельми, вельми вигідна справа!
саме так, давно приглядався на Борщагівці там де 2 ШРТ в пішій доступності, навіть подорожав він за 5 років, приблизно від 15куе до 19куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
тільки навіщо, якщо в кооперативний нахалбуд ПС інвсестуєш 12куе, а через рік він уже 24куе на олх
Ти хоча би не розказуй про "рибні місця"!
Інакше всі ломануться і розкуплять нахалбуди, тобі нічого не залишать.
Краще тишком-нишком, економ грошики, живи на хлібі, опеньках і воді, і інвештуй, інвештуй, інвештуй в нахалбуди за кільцевою дорогою Києва!
П.С. Глянув я твоє посилання.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
"Комфортна квартира площею 20 м2", по переуступцв.
Це просто капец.
Флаймен, ти любиш жити в шафі чи в курятнику???
а що з цієї інформації цінителю теплих лампових хрущів?
flyman
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Додано: Нед 18 сер, 2024 17:22
airmax78 написав: Унуноктий написав:
И что, есть шансы что этот дом построят?
Уну, вы где так долго пропадали?
Шалом православный. Надеюсь вы уже на исторической родине в США по программе ю4ю
Унуноктий
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Додано: Нед 18 сер, 2024 17:24
airmax78 написав: Унуноктий написав:
И что, есть шансы что этот дом построят?
Уну, вы где так долго пропадали?
Я перед войной купил дом, а Оранж и медовый как раз сдались. И желания инвестировать как-то не было. Так что я теперь сельский житель с электромобилем.
Унуноктий
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