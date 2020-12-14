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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11911119121191311914
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 16:50

  flyman написав:
  Frant написав:flyman
Молодець!
Продовжуй далі інвештувати.
Назло заздрисникам і конкурентам. :D
Нахалбуди войцеховського - не плануєш перекупляти? Забрати хліб у бызнєсмєна ІА?
Кажуть, вельми, вельми вигідна справа!

саме так, давно приглядався на Борщагівці там де 2 ШРТ в пішій доступності, навіть подорожав він за 5 років, приблизно від 15куе до 19куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
тільки навіщо, якщо в кооперативний нахалбуд ПС інвсестуєш 12куе, а через рік він уже 24куе на олх

Ти хоча би не розказуй про "рибні місця"!
Інакше всі ломануться і розкуплять нахалбуди, тобі нічого не залишать.
Краще тишком-нишком, економ грошики, живи на хлібі, опеньках і воді, і інвештуй, інвештуй, інвештуй в нахалбуди за кільцевою дорогою Києва!

П.С. Глянув я твоє посилання.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
"Комфортна квартира площею 20 м2", по переуступцв.

Це просто капец.
Флаймен, ти любиш жити в шафі чи в курятнику???
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:15

Frant

Флаймен, ти любиш жити в шафі чи в курятнику???


Будь які місця, де воєнкому не прийде в голову шукати. :lol:

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 сер, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:19

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:flyman
Молодець!
Продовжуй далі інвештувати.
Назло заздрисникам і конкурентам. :D
Нахалбуди войцеховського - не плануєш перекупляти? Забрати хліб у бызнєсмєна ІА?
Кажуть, вельми, вельми вигідна справа!

саме так, давно приглядався на Борщагівці там де 2 ШРТ в пішій доступності, навіть подорожав він за 5 років, приблизно від 15куе до 19куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
тільки навіщо, якщо в кооперативний нахалбуд ПС інвсестуєш 12куе, а через рік він уже 24куе на олх

Ти хоча би не розказуй про "рибні місця"!
Інакше всі ломануться і розкуплять нахалбуди, тобі нічого не залишать.
Краще тишком-нишком, економ грошики, живи на хлібі, опеньках і воді, і інвештуй, інвештуй, інвештуй в нахалбуди за кільцевою дорогою Києва!

П.С. Глянув я твоє посилання.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
"Комфортна квартира площею 20 м2", по переуступцв.

Це просто капец.
Флаймен, ти любиш жити в шафі чи в курятнику???

а що з цієї інформації цінителю теплих лампових хрущів?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:22

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:И что, есть шансы что этот дом построят?

Уну, вы где так долго пропадали?

Шалом православный. Надеюсь вы уже на исторической родине в США по программе ю4ю
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:24

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:И что, есть шансы что этот дом построят?

Уну, вы где так долго пропадали?

Я перед войной купил дом, а Оранж и медовый как раз сдались. И желания инвестировать как-то не было. Так что я теперь сельский житель с электромобилем.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 17:57

  Frant написав:Флаймен, ти любиш жити в шафі чи в курятнику???
муха в прошлой жизни был собакой. Гав?
  flyman написав:тільки навіщо, якщо в кооперативний нахалбуд ПС інвсестуєш 12куе, а через рік він уже 24куе на олх

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... TEDU4.html

750долл. Не вижу я там дорожая. А на котловане сколько было, 550-600?

Тот кто брал на котловане явно в минусе
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:24

  vitaliiangel написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... TEDU4.html

750долл. Не вижу я там дорожая. А на котловане сколько было, 550-600?

Тот кто брал на котловане явно в минусе

цікава пропозиція, дійсно, навар невеликий, біля $100, можливо або виїзжають і продають за скільки дадуть, але хоча би без збитків, крім того, це мансарда, можливо тому ціна відносно низька.

На поверхах (не цоколь, не мансарда), думаю, ціна $1200+- м2
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:34

  Frant написав:Ти хоча би не розказуй про "рибні місця"!
Інакше всі ломануться і розкуплять нахалбуди, тобі нічого не залишать.
Краще тишком-нишком, економ грошики, живи на хлібі, опеньках і воді, і інвештуй, інвештуй, інвештуй в нахалбуди за кільцевою дорогою Києва!

П.С. Глянув я твоє посилання.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-koms-smart-kvartira-v-zhk-pvdenniy-kvartal-IDWcz7x.html
"Комфортна квартира площею 20 м2", по переуступцв.

Це просто капец.
Флаймен, ти любиш жити в шафі чи в курятнику???


Так а отзывы о ЖК,даже в Гугле прочесть..Сколько там сейчас КВт света стоит??Если 2 года назад люди пишут он был по 5грн.Комерческий тариф так понимаю.Сейчас сколько?? Плюс зажопье конкретное...Не пойму восторг Долярчика...Чего там хорошего то??
Это и есть Гудериановский план окружения Киева кавалирками от Флая???Та це пздць :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:14

osafly
Опеньки зрізані з шиї погреба не до таких ідей приведуть…
За 5-6 кгрн таке може здаватись двом вантажникам з АТБ на Борщагівці. . Мабуть тому флуман вирішив поки на замку потримати цей шлак…
Hotab
 
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