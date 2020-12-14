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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11912119131191411915
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 23:34

  Унуноктий написав:так порадите щост?

Муху? Він давно має захищати державу. Бо економічний фронт з нього не вдався. Нема вихлопу.
Тобто десь на посаді Успіха (який змінив окрас) в артилерійській батареї нормально б заряджав рації, протирав бусолі, і навіть мив соляркою 122мм кабанчики.
Я скоро буду в Україні, витягну його за шкірки з халамидного підвалу. Відведу за вухо в ТЦК.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 23:56

  Hotab написав:
  Унуноктий написав:так порадите щост?

Муху? Він давно має захищати державу. Бо економічний фронт з нього не вдався. Нема вихлопу.
Тобто десь на посаді Успіха (який змінив окрас) в артилерійській батареї нормально б заряджав рації, протирав бусолі, і навіть мив соляркою 122мм кабанчики.
Я скоро буду в Україні, витягну його за шкірки з халамидного підвалу. Відведу за вухо в ТЦК.

Ви податковий резидент якої країни, доречі?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:17

Бетон
Бетон, не можна бути таким тормозом. Більше ніж я, про себе тут ніхто не повідомляв. І коли працюючи в українській авіакомпанії платив в бюджет України (хоч фізично перебував в Африці) , і коли повернувся до військової служби. І доречі не ФОП, а саме 18+1.5 лише з зп, а ще ж і ЄСВ..
І лише оподаткована частина (без грошей на відрядження) більше 5 кує..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:25

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:И что, есть шансы что этот дом построят?

Уну, вы где так долго пропадали?

Шалом православный. Надеюсь вы уже на исторической родине в США по программе ю4ю

Я у відрядженні в нашій колишній добрій метрополії, яку ми не змогли захистити у 1914-1918.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:35

  Hotab написав:Бетон
Бетон, не можна бути таким тормозом. Більше ніж я, про себе тут ніхто не повідомляв. І коли працюючи в українській авіакомпанії платив в бюджет України (хоч фізично перебував в Африці) , і коли повернувся до військової служби. І доречі не ФОП, а саме 18+1.5 лише з зп, а ще ж і ЄСВ..
І лише оподаткована частина (без грошей на відрядження) більше 5 кує..

вибачте, я не слідкував прискіпливо за вашим життям
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:41

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Бетон, не можна бути таким тормозом. Більше ніж я, про себе тут ніхто не повідомляв. І коли працюючи в українській авіакомпанії платив в бюджет України (хоч фізично перебував в Африці) , і коли повернувся до військової служби. І доречі не ФОП, а саме 18+1.5 лише з зп, а ще ж і ЄСВ..
І лише оподаткована частина (без грошей на відрядження) більше 5 кує..

вибачте, я не слідкував прискіпливо за вашим життям

То нічого. Завжди ж можна додумати. Наприклад що я голосував за Зеленського. :wink:
Hotab
 
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