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Додано: Пон 19 сер, 2024 09:38
Додано: Пон 19 сер, 2024 09:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Эта картинка, на улице тургеневской в Киеве, будет следующим выпуском марок от укрпочты
Додано: Пон 19 сер, 2024 09:48
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