Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2024 09:38
Унуноктий написав:
так порадите щост?
Звісно.
Оранж
Варшавський.
Данія.
Багато чого є привабливого
Ціни зростають щоденно.
Поспішайте вигідно інвештувати!
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Додано: Пон 19 сер, 2024 09:43
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Эта картинка, на улице тургеневской в Киеве, будет следующим выпуском марок от укрпочты
Бетон
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Додано: Пон 19 сер, 2024 09:48
Бетон написав:
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Эта картинка, на улице тургеневской в Киеве, будет следующим выпуском марок от укрпочты
симпатично.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:09
хм, а чего так ?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:39
baraka написав:
хм, а чего так ?
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