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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11911119121191311914
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 09:38

  Унуноктий написав:так порадите щост?

Звісно.
Оранж
Варшавський.
Данія.
Багато чого є привабливого
Ціни зростають щоденно.
Поспішайте вигідно інвештувати!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 09:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://ibb.co/MBdxX6s

Эта картинка, на улице тургеневской в Киеве, будет следующим выпуском марок от укрпочты


19 июля в Киеве начали демонтаж исторического дома по ул. Конисского, 22, известного как "дом Евмения Зеленского" или "усадьба Зеленских". В Министерстве культуры и информационной политики Украины отреагировали на этот инцидент и заявили, что это разрушение является грубым нарушением градоохранного и градостроительного законодательства
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 19 сер, 2024 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 09:48

  Бетон написав:https://ibb.co/MBdxX6s

Эта картинка, на улице тургеневской в Киеве, будет следующим выпуском марок от укрпочты

симпатично.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 11:09

Зображення

хм, а чего так ?

кто шортит кржн ? Немедленно прекратите!
Востаннє редагувалось baraka в Пон 19 сер, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 11:39

  baraka написав:Зображення

хм, а чего так ?

не слухають марафон
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 13:06

  Frant написав:
  Унуноктий написав:так порадите щост?

Звісно.
Оранж
Варшавський.
Данія.
Багато чого є привабливого
Ціни зростають щоденно.
Поспішайте вигідно інвештувати!

Оранж майже не булують. Що думаєте з приводу парк лейс сити?
Унуноктий
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