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Додано: Пон 19 сер, 2024 09:38
Додано: Пон 19 сер, 2024 09:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Эта картинка, на улице тургеневской в Киеве, будет следующим выпуском марок от укрпочты
19 июля в Киеве начали демонтаж исторического дома по ул. Конисского, 22, известного как "дом Евмения Зеленского" или "усадьба Зеленских". В Министерстве культуры и информационной политики Украины отреагировали на этот инцидент и заявили, что это разрушение является грубым нарушением градоохранного и градостроительного законодательства
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 19 сер, 2024 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 сер, 2024 09:48
Додано: Пон 19 сер, 2024 11:09
Востаннє редагувалось baraka в Пон 19 сер, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 сер, 2024 13:06
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