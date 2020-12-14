Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2024 09:48
Бетон написав:
https://ibb.co/MBdxX6s
Эта картинка, на улице тургеневской в Киеве, будет следующим выпуском марок от укрпочты
симпатично.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:09
хм, а чего так ?
кто шортит кржн ? Немедленно прекратите!
Востаннє редагувалось
baraka
в Пон 19 сер, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:39
baraka написав:
хм, а чего так ?
не слухають марафон
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:06
Frant написав: Унуноктий написав:
так порадите щост?
Звісно.
Оранж
Варшавський.
Данія.
Багато чого є привабливого
Ціни зростають щоденно.
Поспішайте вигідно інвештувати!
Оранж майже не булують. Що думаєте з приводу парк лейс сити?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:28
baraka написав:
хм, а чего так ?
кто шортит кржн ? Немедленно прекратите!
Якісь зрадофіли. Неприємно дивитись на таке. Пропоную флеш-моб всім в кого є від 50К дол США заощаджень: "купи квартиру в Києві! Вже є? Купи ще одну!".
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