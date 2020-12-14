Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все уже в курсе что телеведущая Фреймут обвинила застройщика Saga Development в мошенничестве?
"Мы подали в суд на Saga Development. Суд выиграли. Счета компаний Вавриша заморозили, но он успел из них вывести деньги. У меня есть вопрос, почему в Украине, где обострено чувство справедливости и достоинства, этот рэкетир до сих пор не в тюрьме? Почему? его компании продолжают обворовывать людей? Под защитой каких "ангелов" Вавриш властвует?", - возмутилась Фреймут."
интересно как дальше будет работать Saga Development
Феодал написав:Все уже в курсе что телеведущая Фреймут обвинила застройщика Saga Development в мошенничестве?
"Мы подали в суд на Saga Development. Суд выиграли. Счета компаний Вавриша заморозили, но он успел из них вывести деньги. У меня есть вопрос, почему в Украине, где обострено чувство справедливости и достоинства, этот рэкетир до сих пор не в тюрьме? Почему? его компании продолжают обворовывать людей? Под защитой каких "ангелов" Вавриш властвует?", - возмутилась Фреймут."
интересно как дальше будет работать Saga Development
Як всі працюють в такий ситуації. Відкриє нові рахунки в інших банках. Сага не може припинити працювати, бо канали ще не побудовані. І багато ще чого.