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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11911119121191311914
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 09:48

  Бетон написав:https://ibb.co/MBdxX6s

Эта картинка, на улице тургеневской в Киеве, будет следующим выпуском марок от укрпочты

симпатично.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 11:09

Зображення

хм, а чего так ?

кто шортит кржн ? Немедленно прекратите!
Востаннє редагувалось baraka в Пон 19 сер, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 11:39

  baraka написав:Зображення

хм, а чего так ?

не слухають марафон
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 13:06

  Frant написав:
  Унуноктий написав:так порадите щост?

Звісно.
Оранж
Варшавський.
Данія.
Багато чого є привабливого
Ціни зростають щоденно.
Поспішайте вигідно інвештувати!

Оранж майже не булують. Що думаєте з приводу парк лейс сити?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 14:28

  baraka написав:Зображення

хм, а чего так ?

кто шортит кржн ? Немедленно прекратите!

Якісь зрадофіли. Неприємно дивитись на таке. Пропоную флеш-моб всім в кого є від 50К дол США заощаджень: "купи квартиру в Києві! Вже є? Купи ще одну!".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 15:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все уже в курсе что телеведущая Фреймут обвинила застройщика Saga Development в мошенничестве?

"Мы подали в суд на Saga Development. Суд выиграли. Счета компаний Вавриша заморозили, но он успел из них вывести деньги. У меня есть вопрос, почему в Украине, где обострено чувство справедливости и достоинства, этот рэкетир до сих пор не в тюрьме? Почему? его компании продолжают обворовывать людей? Под защитой каких "ангелов" Вавриш властвует?", - возмутилась Фреймут."


интересно как дальше будет работать Saga Development
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 16:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До речі, сьогодні буде реліз від Мінекономіки, будуть зміни по єОселі (зменшення першого внеску, збільшення відсоткової ставки, можливо буде придбати приватний будинок) багато цікавого, шкода що через цензуру не можу залишити посилання на першоджерело
Востаннє редагувалось Феодал в Пон 19 сер, 2024 16:42, всього редагувалось 2 разів.
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 16:25

  Феодал написав:Все уже в курсе что телеведущая Фреймут обвинила застройщика Saga Development в мошенничестве?

"Мы подали в суд на Saga Development. Суд выиграли. Счета компаний Вавриша заморозили, но он успел из них вывести деньги. У меня есть вопрос, почему в Украине, где обострено чувство справедливости и достоинства, этот рэкетир до сих пор не в тюрьме? Почему? его компании продолжают обворовывать людей? Под защитой каких "ангелов" Вавриш властвует?", - возмутилась Фреймут."


интересно как дальше будет работать Saga Development

Як всі працюють в такий ситуації. Відкриє нові рахунки в інших банках.
Сага не може припинити працювати, бо канали ще не побудовані. І багато ще чого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:шкода що через цензуру не можу залишити посилання на першоджерело

Шановний Феодал, це Ви про що?
Ірина_
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