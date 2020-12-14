Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все уже в курсе что телеведущая Фреймут обвинила застройщика Saga Development в мошенничестве?
"Мы подали в суд на Saga Development. Суд выиграли. Счета компаний Вавриша заморозили, но он успел из них вывести деньги. У меня есть вопрос, почему в Украине, где обострено чувство справедливости и достоинства, этот рэкетир до сих пор не в тюрьме? Почему? его компании продолжают обворовывать людей? Под защитой каких "ангелов" Вавриш властвует?", - возмутилась Фреймут."
интересно как дальше будет работать Saga Development
До речі, сьогодні буде реліз від Мінекономіки, будуть зміни по єОселі (зменшення першого внеску, збільшення відсоткової ставки, можливо буде придбати приватний будинок) багато цікавого, шкода що не можу залишити посилання на першоджерело
Востаннє редагувалось Феодал в Пон 19 сер, 2024 16:42, всього редагувалось 2 разів.
Феодал написав:Все уже в курсе что телеведущая Фреймут обвинила застройщика Saga Development в мошенничестве?
"Мы подали в суд на Saga Development. Суд выиграли. Счета компаний Вавриша заморозили, но он успел из них вывести деньги. У меня есть вопрос, почему в Украине, где обострено чувство справедливости и достоинства, этот рэкетир до сих пор не в тюрьме? Почему? его компании продолжают обворовывать людей? Под защитой каких "ангелов" Вавриш властвует?", - возмутилась Фреймут."
интересно как дальше будет работать Saga Development
Як всі працюють в такий ситуації. Відкриє нові рахунки в інших банках. Сага не може припинити працювати, бо канали ще не побудовані. І багато ще чого.