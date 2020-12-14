А шо за 50к можна придбати?
Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 09:24
Унуноктий
Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією.
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