Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть
Я зник Ше до війни тому що після добудови двох квартир медовий та оранж, купив будинок і зрозумів що інвестування поки нецікаво. І ось знову вирішив подивитись, може десь щось недороге про інвестувати з мінімальним стартовим внеском і довгім терміном інвестування. Щоб типу 15000 доларів вкласти і роки 4 по 500 доларів на місяць інвестувати.
до речі дуже вдячний за Сашу плиточника, він мене виручив піпец як і по плитці і по ГК. классний спец і гарна людина, до цього часу спілкуємося.
Faceless написав: Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть
Я зник Ше до війни тому що після добудови двох квартир медовий та оранж, купив будинок і зрозумів що інвестування поки нецікаво. І ось знову вирішив подивитись, може десь щось недороге про інвестувати з мінімальним стартовим внеском і довгім терміном інвестування. Щоб типу 15000 доларів вкласти і роки 4 по 500 доларів на місяць інвестувати.
до речі дуже вдячний за Сашу плиточника, він мене виручив піпец як і по плитці і по ГК. классний спец і гарна людина, до цього часу спілкуємося.
Нахалбуд підвальний. Навіть 2! Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну.. Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. Я вже питав, що можна купить за 50к. Всі цвірінькали, як все дешево, а з реальних пропозицій в лічку кинули хрущ на дружби народів. За 46 тисяч є однухи Варшавский або діброва парк без ремонту
Недавно рієлторша, молода симпотна самиця, найбільш точно, на мою скромну думку, визначила стан ринку як "вялый", хоч і здогадки нас можуть привести до іншої очевидної асоціації, в якій їй треба допомога
Открыл для интереса Славутич(Заречный никогда не рассматривал, но местная шпана почему то приписала мне интерес к этому ЖК хотя я ни слова об этом не писал). Одно из первых объявлений. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-ko ... WVc22.html 54кв м, с ремонтом, цена... Что????!!! 45 тысяч???!!! Мне 54 кв м с немного лучшим и этажом повыше(тоже разлеленная) ремонтом Брикс пытался всучить за 156 тысяч в конце 2021 года. Но тут выходит вконец завравшийся Ашот Showtime с Дусей и Агатой на подтанцовке, ииначинает рассказывать сказку про какого то удачливого барыгу который продал свою квартиру втридорога. Налетай, торопись, покупай!!!