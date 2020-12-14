RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11912119131191411915
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:24

Унуноктий


А шо за 50к можна придбати?


Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 13010
З нами з: 15.02.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:31

  Унуноктий написав:
  Faceless написав:
Унуноктий написав:И я рад вас видеть.
Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть

Я зник Ше до війни тому що після добудови двох квартир медовий та оранж, купив будинок і зрозумів що інвестування поки нецікаво. І ось знову вирішив подивитись, може десь щось недороге про інвестувати з мінімальним стартовим внеском і довгім терміном інвестування. Щоб типу 15000 доларів вкласти і роки 4 по 500 доларів на місяць інвестувати.


до речі дуже вдячний за Сашу плиточника, він мене виручив піпец як і по плитці і по ГК. классний спец і гарна людина, до цього часу спілкуємося.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6075
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2668 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:22

  Hotab написав:Унуноктий


А шо за 50к можна придбати?


Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. :lol:

Я вже питав, що можна купить за 50к.
Всі цвірінькали, як все дешево, а з реальних пропозицій в лічку кинули хрущ на дружби народів.
За 46 тисяч є однухи Варшавский або діброва парк без ремонту
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:30

  trololo написав:
  Унуноктий написав:
  Faceless написав: Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть

Я зник Ше до війни тому що після добудови двох квартир медовий та оранж, купив будинок і зрозумів що інвестування поки нецікаво. І ось знову вирішив подивитись, може десь щось недороге про інвестувати з мінімальним стартовим внеском і довгім терміном інвестування. Щоб типу 15000 доларів вкласти і роки 4 по 500 доларів на місяць інвестувати.


до речі дуже вдячний за Сашу плиточника, він мене виручив піпец як і по плитці і по ГК. классний спец і гарна людина, до цього часу спілкуємося.

Да, гарний хлопець.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21744
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:31

  Бетон написав:
  Hotab написав:Унуноктий


А шо за 50к можна придбати?


Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. :lol:

Я вже питав, що можна купить за 50к.
Всі цвірінькали, як все дешево, а з реальних пропозицій в лічку кинули хрущ на дружби народів.
За 46 тисяч є однухи Варшавский або діброва парк без ремонту

Вже в зданих будинках?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21744
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:32

  Унуноктий написав:
  Бетон написав:Унуноктий


А шо за 50к можна придбати?


Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. :lol:
Я вже питав, що можна купить за 50к.
Всі цвірінькали, як все дешево, а з реальних пропозицій в лічку кинули хрущ на дружби народів.
За 46 тисяч є однухи Варшавский або діброва парк без ремонту

Вже в зданих будинках?

Так, тільки в зданих дивлюсь
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Недавно рієлторша, молода симпотна самиця, найбільш точно, на мою скромну думку, визначила стан ринку як "вялый", хоч і здогадки нас можуть привести до іншої очевидної асоціації, в якій їй треба допомога
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:55

С форума домика…

Открыл для интереса Славутич(Заречный никогда не рассматривал, но местная шпана почему то приписала мне интерес к этому ЖК хотя я ни слова об этом не писал). Одно из первых объявлений. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-ko ... WVc22.html
54кв м, с ремонтом, цена... Что????!!! 45 тысяч???!!! Мне 54 кв м с немного лучшим и этажом повыше(тоже разлеленная) ремонтом Брикс пытался всучить за 156 тысяч в конце 2021 года. Но тут выходит вконец завравшийся Ашот Showtime с Дусей и Агатой на подтанцовке, ииначинает рассказывать сказку про какого то удачливого барыгу который продал свою квартиру втридорога. Налетай, торопись, покупай!!!
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11912119131191411915
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 135, 136, 137
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1360 5458226
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 сер, 2024 10:29
Romayrenko
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2488, 2489, 2490
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24897 16657844
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2024 23:33
ihorkyiv
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55753
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5638)
20.08.2024 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.