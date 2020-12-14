Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть
Я зник Ше до війни тому що після добудови двох квартир медовий та оранж, купив будинок і зрозумів що інвестування поки нецікаво. І ось знову вирішив подивитись, може десь щось недороге про інвестувати з мінімальним стартовим внеском і довгім терміном інвестування. Щоб типу 15000 доларів вкласти і роки 4 по 500 доларів на місяць інвестувати.
до речі дуже вдячний за Сашу плиточника, він мене виручив піпец як і по плитці і по ГК. классний спец і гарна людина, до цього часу спілкуємося.
Faceless написав: Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть
Я зник Ше до війни тому що після добудови двох квартир медовий та оранж, купив будинок і зрозумів що інвестування поки нецікаво. І ось знову вирішив подивитись, може десь щось недороге про інвестувати з мінімальним стартовим внеском і довгім терміном інвестування. Щоб типу 15000 доларів вкласти і роки 4 по 500 доларів на місяць інвестувати.
до речі дуже вдячний за Сашу плиточника, він мене виручив піпец як і по плитці і по ГК. классний спец і гарна людина, до цього часу спілкуємося.
Нахалбуд підвальний. Навіть 2! Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну.. Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. Я вже питав, що можна купить за 50к. Всі цвірінькали, як все дешево, а з реальних пропозицій в лічку кинули хрущ на дружби народів. За 46 тисяч є однухи Варшавский або діброва парк без ремонту
Недавно рієлторша, молода симпотна самиця, найбільш точно, на мою скромну думку, визначила стан ринку як "вялый", хоч і здогадки нас можуть привести до іншої очевидної асоціації, в якій їй треба допомога
Открыл для интереса Славутич(Заречный никогда не рассматривал, но местная шпана почему то приписала мне интерес к этому ЖК хотя я ни слова об этом не писал). Одно из первых объявлений. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-ko ... WVc22.html 54кв м, с ремонтом, цена... Что????!!! 45 тысяч???!!! Мне 54 кв м с немного лучшим и этажом повыше(тоже разлеленная) ремонтом Брикс пытался всучить за 156 тысяч в конце 2021 года. Но тут выходит вконец завравшийся Ашот Showtime с Дусей и Агатой на подтанцовке, ииначинает рассказывать сказку про какого то удачливого барыгу который продал свою квартиру втридорога. Налетай, торопись, покупай!!!
Открыл для интереса Славутич(Заречный никогда не рассматривал, но местная шпана почему то приписала мне интерес к этому ЖК хотя я ни слова об этом не писал). Одно из первых объявлений. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-ko ... WVc22.html 54кв м, с ремонтом, цена... Что????!!! 45 тысяч???!!! Мне 54 кв м с немного лучшим и этажом повыше(тоже разлеленная) ремонтом Брикс пытался всучить за 156 тысяч в конце 2021 года. Но тут выходит вконец завравшийся Ашот Showtime с Дусей и Агатой на подтанцовке, ииначинает рассказывать сказку про какого то удачливого барыгу который продал свою квартиру втридорога. Налетай, торопись, покупай!!!