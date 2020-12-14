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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11913119141191511916>
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:24

Унуноктий


А шо за 50к можна придбати?


Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:31

  Унуноктий написав:
  Faceless написав:
Унуноктий написав:И я рад вас видеть.
Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть

Я зник Ше до війни тому що після добудови двох квартир медовий та оранж, купив будинок і зрозумів що інвестування поки нецікаво. І ось знову вирішив подивитись, може десь щось недороге про інвестувати з мінімальним стартовим внеском і довгім терміном інвестування. Щоб типу 15000 доларів вкласти і роки 4 по 500 доларів на місяць інвестувати.


до речі дуже вдячний за Сашу плиточника, він мене виручив піпец як і по плитці і по ГК. классний спец і гарна людина, до цього часу спілкуємося.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:22

  Hotab написав:Унуноктий


А шо за 50к можна придбати?


Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. :lol:

Я вже питав, що можна купить за 50к.
Всі цвірінькали, як все дешево, а з реальних пропозицій в лічку кинули хрущ на дружби народів.
За 46 тисяч є однухи Варшавский або діброва парк без ремонту
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:30

  trololo написав:
  Унуноктий написав:
  Faceless написав: Теж радий. Так зникли, що хтозна, такі часи зараз, легенди йдуть

Я зник Ше до війни тому що після добудови двох квартир медовий та оранж, купив будинок і зрозумів що інвестування поки нецікаво. І ось знову вирішив подивитись, може десь щось недороге про інвестувати з мінімальним стартовим внеском і довгім терміном інвестування. Щоб типу 15000 доларів вкласти і роки 4 по 500 доларів на місяць інвестувати.


до речі дуже вдячний за Сашу плиточника, він мене виручив піпец як і по плитці і по ГК. классний спец і гарна людина, до цього часу спілкуємося.

Да, гарний хлопець.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:31

  Бетон написав:
  Hotab написав:Унуноктий


А шо за 50к можна придбати?


Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. :lol:

Я вже питав, що можна купить за 50к.
Всі цвірінькали, як все дешево, а з реальних пропозицій в лічку кинули хрущ на дружби народів.
За 46 тисяч є однухи Варшавский або діброва парк без ремонту

Вже в зданих будинках?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:32

  Унуноктий написав:
  Бетон написав:Унуноктий


А шо за 50к можна придбати?


Нахалбуд підвальний. Навіть 2!
Якщо пофартить, то гаряча вода (баклажки на підвіконні) вже буде входити в ціну..
Ви знаєте до кого звернутись за комерційною пропозицією. :lol:
Я вже питав, що можна купить за 50к.
Всі цвірінькали, як все дешево, а з реальних пропозицій в лічку кинули хрущ на дружби народів.
За 46 тисяч є однухи Варшавский або діброва парк без ремонту

Вже в зданих будинках?

Так, тільки в зданих дивлюсь
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Недавно рієлторша, молода симпотна самиця, найбільш точно, на мою скромну думку, визначила стан ринку як "вялый", хоч і здогадки нас можуть привести до іншої очевидної асоціації, в якій їй треба допомога
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:55

С форума домика…

Открыл для интереса Славутич(Заречный никогда не рассматривал, но местная шпана почему то приписала мне интерес к этому ЖК хотя я ни слова об этом не писал). Одно из первых объявлений. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-ko ... WVc22.html
54кв м, с ремонтом, цена... Что????!!! 45 тысяч???!!! Мне 54 кв м с немного лучшим и этажом повыше(тоже разлеленная) ремонтом Брикс пытался всучить за 156 тысяч в конце 2021 года. Но тут выходит вконец завравшийся Ашот Showtime с Дусей и Агатой на подтанцовке, ииначинает рассказывать сказку про какого то удачливого барыгу который продал свою квартиру втридорога. Налетай, торопись, покупай!!!
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:13

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя

Як вважаєте чи вигідно зараз брати іпотеку через єОселю?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:18

  Чукча2 написав:С форума домика…

Открыл для интереса Славутич(Заречный никогда не рассматривал, но местная шпана почему то приписала мне интерес к этому ЖК хотя я ни слова об этом не писал). Одно из первых объявлений. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez-ko ... WVc22.html
54кв м, с ремонтом, цена... Что????!!! 45 тысяч???!!! Мне 54 кв м с немного лучшим и этажом повыше(тоже разлеленная) ремонтом Брикс пытался всучить за 156 тысяч в конце 2021 года. Но тут выходит вконец завравшийся Ашот Showtime с Дусей и Агатой на подтанцовке, ииначинает рассказывать сказку про какого то удачливого барыгу который продал свою квартиру втридорога. Налетай, торопись, покупай!!!

https://vm.tiktok.com/ZMrWRCMHu/

Это не квартира, а переделанный сарай.
Ещё и непонятно что с документами.
Это полный неликвид, который не стоит ничего. Внизу окна стыдливо прикрыты на пандус.

Поэтому относить его к Славутичу такое себе.
Есть квартиры с видом в бетонную стену, они тоже не стоят ничего.

Хотя для аренды может и канает.

Например, вид на дорогу в Варшавский плюс тоже сразу минус 15-20 куе.
Бетон
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